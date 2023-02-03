【企業盈警】中國龍工（０３３３９）料去年純利跌最多７５％

《經濟通通訊社３日專訊》中國龍工（０３３３９）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度純利約３﹒２億至４﹒５億元人民幣之間，比去年同期減少６４﹒７２％至７４﹒９１％。

該集團指，期內淨利潤減少主因國內工程機械行業處於下行調整期、新冠疫情反復等因素使

得國內市場需求大幅度減少，以及期內金融資產產生的淨收益同比下降。（ｗｈ）

