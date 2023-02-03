《國企紅籌》中遠海發（２８６６）尋授權准發債籌最多８０億人幣

《經濟通通訊社３日專訊》中遠海發（０２８６６）（滬：６０１８６６）公布，建議股東

授予發行規模不超過８０億元人民幣的公司債券一般性授權。有關建議需待股東批准。

該集團指，公司債券期限不超過１０年，利率按固定利率計息，募集資金主要用於調整債務

結構，償還到期債務等，發行價格依照發行時市場情況等，授權的有效期到２０２５年６月３０

日為止。該集團指，建議授權以滿足經營發展需要、優化債務結構及提高決策效率。（ｗｈ）

