  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/02/2023 19:01

《日入而息》香港與內地下周一起全面通關，本港去年零售跌近１％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
李家超稱下周一全面通關，所有口岸不設限額，免核酸；擬將部分防疫設施作青年旅舍或舉辦交
流活動；整體通關部署符合要求，本港宣揚已作準備；陳國基稱下周三起分階段恢復跨境學生回
港參與面授課；截至昨日錄７７萬人北上，７０萬人南下　　　　　　　　　　　　　　　　　
港鐵（０００６６）可調整東鐵線班次以滿足全面通關後乘客需要；周一起東鐵線北行每三班車
，兩班往羅湖一班往落馬洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國務院表示下周一起取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，免核酸　　　　　　　　　　　
本港去年零售銷貨值跌０﹒９％，單１２月意外升１﹒１％　　　　　　　　　　　　　　　　
中國中免（０１８８０）業績快報：去年純利跌約４８％　　　　　　　　　　　　　　　　　
玖龍紙業（０２６８９）：料中期盈轉虧最多蝕１４﹒５億人幣　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周升０﹒５６％，近６周累升１﹒５２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１月財新中國服務業ＰＭＩ錄５２﹒９，五個月首擴張　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行２３０億逆回購利率持平，春節後收水逾萬億；年末地產貸款餘額５３萬億，增速跌至１﹒
５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指低收２９７點報２１６６０，碧服跌７％，恒隆地產升２﹒７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指收跌０﹒６８％，外資「出逃」壓制市場情緒
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐英央行有轉向跡象，歐元料優於英鎊　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０９２５╱２９，日圓最新報１２８﹒５７╱５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國中免（０１８８０）業績快報：去年純利跌約４８％
　　日本政府退休投資基金連續四季虧損為２０年來最長　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
吉利（００１７５）旗下極氪公布第三款車型ＺＥＥＫＲ　Ｘ　　　　　　　　　　　　　　　
蔚來（０９８６６）２月購車優惠：兜底國補、展車最高降２﹒４萬　　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）歐洲央行將持續加息控通脹，英倫銀行加息周期即將完結；中銀香港高
層調動周國昌晉升為署任總經理，公司稱設完善繼任計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打將於北京設立渣打證券（中國）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊人機對話專利獲授權，可實現人機順暢溝通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小鵬汽車（０９８６８）於丹麥等歐洲多地推出Ｇ９和Ｐ７車型　　　　　　　　　　　　　　
傳禾賽科技美國ＩＰＯ籌１１﹒７億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國銀行（０３９８８）陳懷宇辭任副行長職務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
亞洲電視（００７０７）附屬公司委任徐耀明為行政總裁　　　　　　　　　　　　　　　　　
普達特科技（００６５０）所有已交付太陽能電池設備中逾半達所需最大容量　　　　　　　　
港交所（００３８８）任命張宙為董事總經理兼結構性產品及平台業務發展主管　　　　　　　
港鐵（０００６６）按鐵路保護機制指示柴灣利眾街地盤工程暫時停工　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中銀航空租賃（０２５８８）陳懷宇辭任董事長等職務　　　　
　　復旦張江（０１３４９）認購１﹒９億元人民幣結構性存款產品
　　濱海投資（０２８８６）附屬訂立燃氣管道切改補償協議　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　許家印主持會議，優惠促銷４５８個樓盤，發考核任務
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
商務部表示組織電商舉辦促銷，開展「老字號嘉年華」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年輕人抱怨收入低，專家批評是能力不夠，惹網民熱議　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報中國增加進口調和燃料油以緩和原油配額不足　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１月財新中國服務業ＰＭＩ錄５２﹒９，五個月首擴張　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行２３０億逆回購利率持平，春節後收水逾萬億；年末地產貸款餘額５３萬億，增速跌至１﹒
５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海臨港制定３０條細則推動智能網聯汽車產業發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地集中供地政策調整：仍需集中公告，可以分散供應　　　　　　　　　　　　　　　　　　
網傳集中供地制度取消，出讓地塊清單提前３個月公布　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華夏幸福境外債重組，發低息新債交割　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中期協表示２０２２年國內期貨公司淨利潤按年降近兩成　　　　　　　　　　　　　　　　　
國務院表示下周一起取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，免核酸；國務院任免國家工作人
員，張玉卓任國資委主任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
微信據報開放使用同一手機號註冊輔助帳號功能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
曾國衞稱港府將設粵港澳大灣區發展推廣中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地春節後掀提前還貸潮，還貸需排隊三個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中證監會計部原主任王宗成涉違規股權投資等被雙開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收升０﹒０５％，報１５６０２﹒６６點
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　史達林格勒保衛戰勝利８０周年，普京演講爭取支持
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《國際要聞》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　以色列及蘇丹將簽署和平協議　　　　　　　　　　
　　澳洲新版５元紙幣棄用英王查理斯三世頭像　　　　
　　美國眾院共和黨人啟動對氣候變化特使克里的調查　
　　英國火車司機周內第二次大罷工，工會警告陸續有來
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　德國１０年期國債孳息率創２０１１年來最大跌幅　　
　　方舟投資創辦人認為旗下ＡＲＫＫ　ＥＴＦ是新納指　
　　星巴克上一財季銷售遜預期，舒爾茨將訪華催谷生意　
　　特斯拉或很快宣布在墨西哥進行投資　　　　　　　　
　　紐約天然氣價格升至１６４﹒８美元，創２０年新高　
　　經濟不景氣兼通脹未解決，英國及歐盟分別再加息半厘
　　網絡攻擊令衍生品交易世界發生大混亂　　　　　　　
　　美ＦＢＩ正調查交易軟件公司ＩＯＮ遭黑客攻擊之案件
　　谷歌母公司第四季銷售額６３１億美元，遜預期　　　
　　高通首季收入跌１２％至９４﹒６億美元，低於預期　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　據報澳洲總理擬今年訪華，中國下月恢復澳洲龍蝦進口
　　美民主黨參議員去信蘋果谷歌要求下架ＴｉｋＴｏｋ　
　　美稱發現疑似中國間諜氣球飛越境內，已緊急接觸中方
　　美稱發現疑中國間諜氣球，外交部稱猜疑無益解決問題
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《美國加息》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　保德信表示儲局續放鷹惟非墨守成規，料３月後暫停加息
　　安本表示儲局接近加息周期尾聲，美股續獲支持　　　　
　　尚渤表示鮑威爾言論為投資入市亮綠燈，或被迫轉趨強硬
　　駿利亨德森表示儲局未能讓市場相信控制通脹時不會退縮
　　匯豐范卓雲料美國再加息四分一厘見頂　　　　　　　　
　　ＤＷＳ考慮幣策對經濟影響滯後，儲局取態不積極　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《註冊發行》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中證協擬出台新規，統一註冊制下各板塊發行承銷規則　
　　中證監表示全力以赴推動股票發行註冊制改革平穩落地　
　　交銀國際表示今年Ａ股ＩＰＯ募資料增６％至６２００億
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《通關復常》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
學者料澳門經濟谷底反彈，相信全年賭收可達千三億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廠商會表示全面落實零檢疫通關，將助港商拓內銷業務；全面通關百業受惠，廠商有機會接觸內
銷市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱下周一全面通關，所有口岸不設限額，免核酸；擬將部分防疫設施作青年旅舍或舉辦交
流活動；整體通關部署符合要求，本港宣揚已作準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港澳通關不設限額取消核酸，攜程、去哪兒搜索大增　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港鐵（０００６６）可調整東鐵線班次以滿足全面通關後乘客需要　　　　　　　　　　　　　
澳門表示恢復內地旅行團來澳政策，為復甦打下強心針　　　　　　　　　　　　　　　　　　
盧寵茂稱本港疫情並無受通關影響，輸入個案屬低水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美聯表示通關效應北水南湧，料２月一手交投飆升３倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　
運輸局表示已指示港鐵作準備，按需要實際乘客管理措施　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳國基稱下周三起分階段恢復跨境學生回港參與面授課；截至昨日錄７７萬人北上，７０萬人南
下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
飲食業料全面通關助生意增一成，盼回復至疫前九成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
黃傑龍冀今年旅客數字恢復至疫情前五至七成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
周一起東鐵線北行每三班車，兩班往羅湖一班往落馬洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
黃偉綸稱無意改變簡約公屋８個選址，確保公帑小心運用　　　　　　　　　　　　　　　　　
啟德居民促擱置區內興建簡約公屋，否則或呈請司法覆核　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港去年零售銷貨值跌０﹒９％，單１２月意外升１﹒１％　　　　　　　　　　　　　　　　
新民黨到訪澳門與賀一誠會面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門官員料下周一內地首發團抵達，料今年送出１２萬張機票　　　　　　　　　　　　　　　
賀一誠率團赴穗晤廣東省領導，進一步深化粵澳合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
資深投行人士王驥躍稱全面註冊制不會帶來ＩＰＯ暴增　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用１２億元，外資結束連續１７日淨流入；滬股通全日流出３２億元，外資淨流
出逾４２億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港都會大學夥香港電訊推動香港資訊及通訊科技業持續發展　　　　　　　　　　　　　　　
上海商業銀行推動安老按揭及保單逆按計劃，提供現金回贈　　　　　　　　　　　　　　　　
劏房業主涉濫收租戶按金水電費等罪成，判罰２０００元　　　　　　　　　　　　　　　　　
積金評級：１月回報６﹒１２％，創歷來最佳開局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原表示愛海頌減價調整合理，料錄逾１０倍超額認購　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周升０﹒５６％，近６周累升１﹒５２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛海頌下周五盡推餘貨２２伙，３房入場呎價１﹒５萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　
畢馬威表示上季中國佔全球十大風險投資交易其中６宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｚｚ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話03/02/2023
《嚟緊炒D乜》IGG經典遊戲收入穩健　中線唔難上試5銀
人氣文章中國故事03/02/2023
《神州經脈》內地港澳全面通關　財新服務業PMI見擴張　滬指跌
人氣文章財經熱話03/02/2023
比亞迪績佳不敵股神再沽貨　跌至咩位買入較安全？
人氣文章財經熱話03/02/2023
港府宣布免核酸全面通關　推大型推廣香港活動　本地消費收租股可吼？
人氣文章財經熱話03/02/2023
【匯市專訪】歐英央行暗示加息周期結束　歐元英鎊料展開調整浪
人氣文章FOCUS03/02/2023
【FOCUS】「3A」放榜光環隕　未來聚焦兩關鍵字
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金