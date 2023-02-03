《日入而息》香港與內地下周一起全面通關，本港去年零售跌近１％

《今天重點》

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李家超稱下周一全面通關，所有口岸不設限額，免核酸；擬將部分防疫設施作青年旅舍或舉辦交

流活動；整體通關部署符合要求，本港宣揚已作準備；陳國基稱下周三起分階段恢復跨境學生回

港參與面授課；截至昨日錄７７萬人北上，７０萬人南下

港鐵（０００６６）可調整東鐵線班次以滿足全面通關後乘客需要；周一起東鐵線北行每三班車

，兩班往羅湖一班往落馬洲

國務院表示下周一起取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，免核酸

本港去年零售銷貨值跌０﹒９％，單１２月意外升１﹒１％

中國中免（０１８８０）業績快報：去年純利跌約４８％

玖龍紙業（０２６８９）：料中期盈轉虧最多蝕１４﹒５億人幣

中原ＣＣＬ按周升０﹒５６％，近６周累升１﹒５２％

１月財新中國服務業ＰＭＩ錄５２﹒９，五個月首擴張

人行２３０億逆回購利率持平，春節後收水逾萬億；年末地產貸款餘額５３萬億，增速跌至１﹒

５％

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《即日市況》

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恒指低收２９７點報２１６６０，碧服跌７％，恒隆地產升２﹒７％

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒６８％，外資「出逃」壓制市場情緒

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《美元匯價》

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歐英央行有轉向跡象，歐元料優於英鎊

歐元最新報１﹒０９２５╱２９，日圓最新報１２８﹒５７╱５８

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《公司業績》

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中國中免（０１８８０）業績快報：去年純利跌約４８％

日本政府退休投資基金連續四季虧損為２０年來最長

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《公司資訊》

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吉利（００１７５）旗下極氪公布第三款車型ＺＥＥＫＲ Ｘ

蔚來（０９８６６）２月購車優惠：兜底國補、展車最高降２﹒４萬

中銀香港（０２３８８）歐洲央行將持續加息控通脹，英倫銀行加息周期即將完結；中銀香港高

層調動周國昌晉升為署任總經理，公司稱設完善繼任計劃

渣打將於北京設立渣打證券（中國）有限公司

騰訊人機對話專利獲授權，可實現人機順暢溝通

小鵬汽車（０９８６８）於丹麥等歐洲多地推出Ｇ９和Ｐ７車型

傳禾賽科技美國ＩＰＯ籌１１﹒７億元

中國銀行（０３９８８）陳懷宇辭任副行長職務

亞洲電視（００７０７）附屬公司委任徐耀明為行政總裁

普達特科技（００６５０）所有已交付太陽能電池設備中逾半達所需最大容量

港交所（００３８８）任命張宙為董事總經理兼結構性產品及平台業務發展主管

港鐵（０００６６）按鐵路保護機制指示柴灣利眾街地盤工程暫時停工

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《國企紅籌》

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中銀航空租賃（０２５８８）陳懷宇辭任董事長等職務

復旦張江（０１３４９）認購１﹒９億元人民幣結構性存款產品

濱海投資（０２８８６）附屬訂立燃氣管道切改補償協議

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《神州民企》

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許家印主持會議，優惠促銷４５８個樓盤，發考核任務

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《中國要聞》

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商務部表示組織電商舉辦促銷，開展「老字號嘉年華」

年輕人抱怨收入低，專家批評是能力不夠，惹網民熱議

據報中國增加進口調和燃料油以緩和原油配額不足

１月財新中國服務業ＰＭＩ錄５２﹒９，五個月首擴張

人行２３０億逆回購利率持平，春節後收水逾萬億；年末地產貸款餘額５３萬億，增速跌至１﹒

５％

上海臨港制定３０條細則推動智能網聯汽車產業發展

內地集中供地政策調整：仍需集中公告，可以分散供應

網傳集中供地制度取消，出讓地塊清單提前３個月公布

華夏幸福境外債重組，發低息新債交割

中期協表示２０２２年國內期貨公司淨利潤按年降近兩成

國務院表示下周一起取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，免核酸；國務院任免國家工作人

員，張玉卓任國資委主任

微信據報開放使用同一手機號註冊輔助帳號功能

曾國衞稱港府將設粵港澳大灣區發展推廣中心

內地春節後掀提前還貸潮，還貸需排隊三個月

中證監會計部原主任王宗成涉違規股權投資等被雙開

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒０５％，報１５６０２﹒６６點

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《俄烏開戰》

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史達林格勒保衛戰勝利８０周年，普京演講爭取支持

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《國際要聞》

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以色列及蘇丹將簽署和平協議

澳洲新版５元紙幣棄用英王查理斯三世頭像

美國眾院共和黨人啟動對氣候變化特使克里的調查

英國火車司機周內第二次大罷工，工會警告陸續有來

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《外圍經濟》

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德國１０年期國債孳息率創２０１１年來最大跌幅

方舟投資創辦人認為旗下ＡＲＫＫ ＥＴＦ是新納指

星巴克上一財季銷售遜預期，舒爾茨將訪華催谷生意

特斯拉或很快宣布在墨西哥進行投資

紐約天然氣價格升至１６４﹒８美元，創２０年新高

經濟不景氣兼通脹未解決，英國及歐盟分別再加息半厘

網絡攻擊令衍生品交易世界發生大混亂

美ＦＢＩ正調查交易軟件公司ＩＯＮ遭黑客攻擊之案件

谷歌母公司第四季銷售額６３１億美元，遜預期

高通首季收入跌１２％至９４﹒６億美元，低於預期

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《大國博弈》

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據報澳洲總理擬今年訪華，中國下月恢復澳洲龍蝦進口

美民主黨參議員去信蘋果谷歌要求下架ＴｉｋＴｏｋ

美稱發現疑似中國間諜氣球飛越境內，已緊急接觸中方

美稱發現疑中國間諜氣球，外交部稱猜疑無益解決問題

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《美國加息》

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保德信表示儲局續放鷹惟非墨守成規，料３月後暫停加息

安本表示儲局接近加息周期尾聲，美股續獲支持

尚渤表示鮑威爾言論為投資入市亮綠燈，或被迫轉趨強硬

駿利亨德森表示儲局未能讓市場相信控制通脹時不會退縮

匯豐范卓雲料美國再加息四分一厘見頂

ＤＷＳ考慮幣策對經濟影響滯後，儲局取態不積極

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《註冊發行》

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中證協擬出台新規，統一註冊制下各板塊發行承銷規則

中證監表示全力以赴推動股票發行註冊制改革平穩落地

交銀國際表示今年Ａ股ＩＰＯ募資料增６％至６２００億

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《通關復常》

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學者料澳門經濟谷底反彈，相信全年賭收可達千三億

廠商會表示全面落實零檢疫通關，將助港商拓內銷業務；全面通關百業受惠，廠商有機會接觸內

銷市場

李家超稱下周一全面通關，所有口岸不設限額，免核酸；擬將部分防疫設施作青年旅舍或舉辦交

流活動；整體通關部署符合要求，本港宣揚已作準備

港澳通關不設限額取消核酸，攜程、去哪兒搜索大增

港鐵（０００６６）可調整東鐵線班次以滿足全面通關後乘客需要

澳門表示恢復內地旅行團來澳政策，為復甦打下強心針

盧寵茂稱本港疫情並無受通關影響，輸入個案屬低水平

美聯表示通關效應北水南湧，料２月一手交投飆升３倍

運輸局表示已指示港鐵作準備，按需要實際乘客管理措施

陳國基稱下周三起分階段恢復跨境學生回港參與面授課；截至昨日錄７７萬人北上，７０萬人南

下

飲食業料全面通關助生意增一成，盼回復至疫前九成

黃傑龍冀今年旅客數字恢復至疫情前五至七成

周一起東鐵線北行每三班車，兩班往羅湖一班往落馬洲

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《其他消息》

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黃偉綸稱無意改變簡約公屋８個選址，確保公帑小心運用

啟德居民促擱置區內興建簡約公屋，否則或呈請司法覆核

本港去年零售銷貨值跌０﹒９％，單１２月意外升１﹒１％

新民黨到訪澳門與賀一誠會面

澳門官員料下周一內地首發團抵達，料今年送出１２萬張機票

賀一誠率團赴穗晤廣東省領導，進一步深化粵澳合作

資深投行人士王驥躍稱全面註冊制不會帶來ＩＰＯ暴增

深股通額度全日用１２億元，外資結束連續１７日淨流入；滬股通全日流出３２億元，外資淨流

出逾４２億元

香港都會大學夥香港電訊推動香港資訊及通訊科技業持續發展

上海商業銀行推動安老按揭及保單逆按計劃，提供現金回贈

劏房業主涉濫收租戶按金水電費等罪成，判罰２０００元

積金評級：１月回報６﹒１２％，創歷來最佳開局

中原表示愛海頌減價調整合理，料錄逾１０倍超額認購

中原ＣＣＬ按周升０﹒５６％，近６周累升１﹒５２％

愛海頌下周五盡推餘貨２２伙，３房入場呎價１﹒５萬

畢馬威表示上季中國佔全球十大風險投資交易其中６宗

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