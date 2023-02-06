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06/02/2023 07:51

《國金頭條》１月非農數據離奇勁升，加息周期現變數美股受壓

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國勞工部上周五（３日）公布１　月非農就業數據，大幅超出
經濟學家預期，令市場期望的通脹和緩出現變數，美股受壓下行。
　　道指跌１２７﹒９３點，或０﹒３８％，收３３９２６﹒０１點。納指跌１９３﹒８６點，
或１﹒５９％，收１２００６﹒９５點。標普５００跌４３﹒２８點，或１﹒０４％，收
４１３６﹒４８點。以周線計，道指下滑０﹒３％，納指漲３﹒３％，是連續第５周攀升，標普
漲１﹒６％。
　　勞工部數據顯示，美國１月非農就業人口暴增５１﹒７萬人，遠超預期的　１８﹒５　萬人
，同期失業率小幅下滑至３﹒４％，創　５３　年低點，顯示就業市場需求強勁。
　　摩根士丹利預測，聯儲局將在３月加息２５基點，但勞動力市場的強勁表現，可能導致更高
的終點利率。
　
＊美匯強勁反彈逾１％＊
　
　　通脹壓力重現，預示聯儲局面對更大加息空間，美匯指數在紐約尾盤強勁反彈１﹒１２％，
至１０２﹒９２，是１月１２日以來最高，漲幅則是去年９月２３日以來最大。
　　英鎊兌美元重貶１﹒３９％，至１﹒２０５５，是去年１２月１５日以來最差單日表現。美
元兌日圓亦大漲１﹒８２％，至１３１﹒２０，是去年６月１７日以來最大單日升幅。
　　紐約期金重挫２﹒８％，跌破每盎司１９００美元關卡，至１８７９﹒６０美元。油價續跌
，紐約期油挫３﹒３％，收每桶７３﹒３９美元。布蘭特期油跌２﹒７％，收每桶７９﹒９４美
元。（ｊｆ）

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