《國金頭條》１月非農數據離奇勁升，加息周期現變數美股受壓

《經濟通通訊社６日專訊》美國勞工部上周五（３日）公布１ 月非農就業數據，大幅超出

經濟學家預期，令市場期望的通脹和緩出現變數，美股受壓下行。

道指跌１２７﹒９３點，或０﹒３８％，收３３９２６﹒０１點。納指跌１９３﹒８６點，

或１﹒５９％，收１２００６﹒９５點。標普５００跌４３﹒２８點，或１﹒０４％，收

４１３６﹒４８點。以周線計，道指下滑０﹒３％，納指漲３﹒３％，是連續第５周攀升，標普

漲１﹒６％。

勞工部數據顯示，美國１月非農就業人口暴增５１﹒７萬人，遠超預期的 １８﹒５ 萬人

，同期失業率小幅下滑至３﹒４％，創 ５３ 年低點，顯示就業市場需求強勁。

摩根士丹利預測，聯儲局將在３月加息２５基點，但勞動力市場的強勁表現，可能導致更高

的終點利率。



＊美匯強勁反彈逾１％＊



通脹壓力重現，預示聯儲局面對更大加息空間，美匯指數在紐約尾盤強勁反彈１﹒１２％，

至１０２﹒９２，是１月１２日以來最高，漲幅則是去年９月２３日以來最大。

英鎊兌美元重貶１﹒３９％，至１﹒２０５５，是去年１２月１５日以來最差單日表現。美

元兌日圓亦大漲１﹒８２％，至１３１﹒２０，是去年６月１７日以來最大單日升幅。

紐約期金重挫２﹒８％，跌破每盎司１９００美元關卡，至１８７９﹒６０美元。油價續跌

，紐約期油挫３﹒３％，收每桶７３﹒３９美元。布蘭特期油跌２﹒７％，收每桶７９﹒９４美

元。（ｊｆ）

