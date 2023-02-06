《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊（００７００）

《牛熊志選》在美聯儲宣布加息２５個基點後，歐洲央行亦符合市場預期，宣布加息５０個

基點，美股上周四（２日）個別發展。港股上周自高位調整，上周五（３日）早段曾跌５００點

下試２１４００點水平，午後才收窄跌幅至２１６６０點喘穩，全周累跌１０００點。恒指牛熊

證資金流情況，截至上周四過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約２﹒９億元資金淨流入，顯示

有資金流入好倉，恒指熊證則累計約４１６萬元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方

面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價２１１００點至２１３９９點之間，累計相當約

１６７１張期指合約；熊證街貨主要在收回價２２６００點至２２８９９點之間累計了相當約

２１３８張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至２１﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒１個波幅點至２３﹒８％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降１﹒２個波幅點至２２﹒７％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至

３０﹒４％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升２﹒９個波幅點至３７﹒１％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降１﹒７個波幅點至２４﹒３％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降２﹒９個波幅點至２５﹒４％；建行（００９３９）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至

１７﹒７％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至２７﹒５％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降２﹒３個波幅點至１７﹒２％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升０﹒３個波幅點至３６﹒７％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至

２３﹒２％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約７６６５萬

元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行

使價約４４８元至４５６元附近的中期價外條款，實際槓桿約７﹒４倍至１０﹒１倍；另外，港

交所相關認購證及牛證期內錄得約３７４６萬元資金淨流入部署，資金留意行使價４００元至

４４５元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約８﹒８倍至１１﹒０倍。

至於看淡資金流方面，期內比迪的相關認沽證及熊證合共錄得約２２６２萬元資金淨流入部

署。比迪認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１８８元附近的中期價外條款，實際槓桿約

６﹒１倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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