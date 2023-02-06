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即市新聞

06/02/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》０﹒２３６倍量度跌幅目標支持並不可靠

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏好和向好。上周港股走勢反覆向淡，符合本欄的預期。恒指已跌近上月１９日低位２１３８３
，該位成為新短期阻力位的機會不弱。一旦該關口被跌越，自去年１０月３１日低位１４５９７
起「一浪高於一浪」的局勢將正式被破壞。再次提醒大家，上述升幅的０﹒２３６倍量度跌幅目
標會是短期調整浪的最低消費；只會於好友急於反攻的情況下才會出現。
　　一般而言，恒指會跌抵０﹒３８２倍調整跌幅水平附近。屆時我們應觀察好淡雙方於實力上
的差距，以判斷指數跌抵０﹒５倍╱０﹒６１８倍量度跌幅目標附近的可能性。觀乎日線圖形勢
已變得顯著向淡，恐怕０﹒２３６倍量度跌幅水平之下仍會出現很大的沽壓。即使是近日處於相
對強勢的科技指數，其日線圖形勢亦已變得偏淡。因此，若見科技股的沽壓湧至，好友應退至低
位守關。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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