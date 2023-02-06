  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/02/2023 08:20

《一周攻略－周進略》２月議息確認，盡快放慢加息

　　《一周攻略》美聯儲２月份的議息，可以說是近期較關鍵的時刻。
　　首先，議息本身平常得很，而最終決定２５基點加幅，亦早為大家所期待，至於可以形成這
樣的共識，一致或幾乎一致認定２５基點加幅，背後當然有美聯儲大員們的發功，期望管理的工
夫不可少。
　
＊未來起碼再加兩次２５基點＊
　
　　大家之所以看重這次２５基點加幅，不是這２５基點有什麼特別，而是它是延續去年１２月
開始的減慢加息步伐，再進一步證明美聯儲官員真正想法的指標。
　　是的，局方的標準說辭，也是今次議息聲明所示，甚至記者會上所反覆強調的，通脹仍高企
，遠未達到長期目標，所以未可言勝，尚有很多工夫要做，起碼是未來會期，尚有起碼兩次加息

　
＊充分收緊，觀察需時＊
　
　　然而，儘管局方重申立場，但大家不禁在想，假如真的是說的那麼嚴重，何以今次不是加息
５０點子？畢竟局方不久前才加息５０基點，作為決策空間，大可以多維持一兩次，以展現其決
心。
　　正因如此，２５基點加息幅度，表達的是認為通脹相比於潛在的衰退風險，不及之前那麼要
命。是的，局方需要所謂充分收緊，也就是在未有額外貨幣政策收緊下，通脹仍可自行逐漸回落
的格局。此之所以，局方一日仍在加息，一日都未可以作出上述的客觀觀察。
　
＊債息倒掛不是說笑＊
　
　　無論如何，延續上次的方向，並且在收慢加息一事上著緊，一點也不拖延，大家可以想像不
久便是停下來的了，再下一步，便聯想到減息那方向去。
　　當然，投資者並非省油的燈，大家從經濟數據上，一如局方所說的，未必那麼快看到衰退，
但一直押注於美國國債孳息上倒掛所示的人，多不勝數，衰退幾乎是肯定出現的，才有如此現象
，真金白銀的押注，不是說笑。
　
＊鮑威爾答問，態度正真章＊
　
　　如此一來，到美聯儲變相承認有此風險，又或此風險相比起通脹風險更高，則某程度上是這
一批早著先機的投資者的第一次勝利，在時點上，也有一定的獲利回吐誘因，畢竟從風險管理角
度看，之後局方仍然有機會連加兩次２５基點，而不一定真的立刻停下來，而減息更是大家前瞻
中，可能是今年底或明年初的事。
　　正因如此，在議息前，投資者已經在減持，甚至議息結果公布後，仍然減持。短期而言，好
消息出貨格局。
　
＊反彈多時，推進乏力，小心回吐＊
　
　　有點令人意外的，是美聯儲主席在隨後的記者會上的表現，令在場的記者和密切留意講話的
投資者意識到，局方對於金融市場回穩是開綠燈，連提示風險也不夠直截了當，從期望管理上看
，局方文字表達的官方立場，不夠鮑威爾即場回應時的態度更能反映真正想法，起碼投資者如是
看。正是這樣的想法下，才有記者會中途，普遍風險資產轉跌為升的奇景。
　　然而，觀乎去年１０月底或１１月初至今的反彈，不少風險資產近期升勢乏力，回調的概率
遠高於持續向上，美股如是，港股更如是。投資者要小心應對短期的回吐壓力，不要掉以輕心。
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章市場動向06/02/2023
富通保險全方位實踐社會責任 創造共享價值理念獲認同
人氣文章財經熱話03/02/2023
《嚟緊炒D乜》IGG經典遊戲收入穩健　中線唔難上試5銀
人氣文章中國故事03/02/2023
《神州經脈》內地港澳全面通關　財新服務業PMI見擴張　滬指跌
人氣文章財經熱話03/02/2023
比亞迪績佳不敵股神再沽貨　跌至咩位買入較安全？
人氣文章財經熱話03/02/2023
港府宣布免核酸全面通關　推大型推廣香港活動　本地消費收租股可吼？
人氣文章財經熱話03/02/2023
【匯市專訪】歐英央行暗示加息周期結束　歐元英鎊料展開調整浪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金