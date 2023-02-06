《一周攻略－周進略》２月議息確認，盡快放慢加息

《一周攻略》美聯儲２月份的議息，可以說是近期較關鍵的時刻。

首先，議息本身平常得很，而最終決定２５基點加幅，亦早為大家所期待，至於可以形成這

樣的共識，一致或幾乎一致認定２５基點加幅，背後當然有美聯儲大員們的發功，期望管理的工

夫不可少。



＊未來起碼再加兩次２５基點＊



大家之所以看重這次２５基點加幅，不是這２５基點有什麼特別，而是它是延續去年１２月

開始的減慢加息步伐，再進一步證明美聯儲官員真正想法的指標。

是的，局方的標準說辭，也是今次議息聲明所示，甚至記者會上所反覆強調的，通脹仍高企

，遠未達到長期目標，所以未可言勝，尚有很多工夫要做，起碼是未來會期，尚有起碼兩次加息

。



＊充分收緊，觀察需時＊



然而，儘管局方重申立場，但大家不禁在想，假如真的是說的那麼嚴重，何以今次不是加息

５０點子？畢竟局方不久前才加息５０基點，作為決策空間，大可以多維持一兩次，以展現其決

心。

正因如此，２５基點加息幅度，表達的是認為通脹相比於潛在的衰退風險，不及之前那麼要

命。是的，局方需要所謂充分收緊，也就是在未有額外貨幣政策收緊下，通脹仍可自行逐漸回落

的格局。此之所以，局方一日仍在加息，一日都未可以作出上述的客觀觀察。



＊債息倒掛不是說笑＊



無論如何，延續上次的方向，並且在收慢加息一事上著緊，一點也不拖延，大家可以想像不

久便是停下來的了，再下一步，便聯想到減息那方向去。

當然，投資者並非省油的燈，大家從經濟數據上，一如局方所說的，未必那麼快看到衰退，

但一直押注於美國國債孳息上倒掛所示的人，多不勝數，衰退幾乎是肯定出現的，才有如此現象

，真金白銀的押注，不是說笑。



＊鮑威爾答問，態度正真章＊



如此一來，到美聯儲變相承認有此風險，又或此風險相比起通脹風險更高，則某程度上是這

一批早著先機的投資者的第一次勝利，在時點上，也有一定的獲利回吐誘因，畢竟從風險管理角

度看，之後局方仍然有機會連加兩次２５基點，而不一定真的立刻停下來，而減息更是大家前瞻

中，可能是今年底或明年初的事。

正因如此，在議息前，投資者已經在減持，甚至議息結果公布後，仍然減持。短期而言，好

消息出貨格局。



＊反彈多時，推進乏力，小心回吐＊



有點令人意外的，是美聯儲主席在隨後的記者會上的表現，令在場的記者和密切留意講話的

投資者意識到，局方對於金融市場回穩是開綠燈，連提示風險也不夠直截了當，從期望管理上看

，局方文字表達的官方立場，不夠鮑威爾即場回應時的態度更能反映真正想法，起碼投資者如是

看。正是這樣的想法下，才有記者會中途，普遍風險資產轉跌為升的奇景。

然而，觀乎去年１０月底或１１月初至今的反彈，不少風險資產近期升勢乏力，回調的概率

遠高於持續向上，美股如是，港股更如是。投資者要小心應對短期的回吐壓力，不要掉以輕心。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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