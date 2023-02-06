《套期保值－蕭猷華》美國就業數據強勁，減低經濟衰退機會？

《套期保值》美國勞工部上周五（３日）公布上月就業數據，１月非農新增職位增加

５１﹒７萬份，遠超預期的１８﹒５萬份，亦較上月的２６萬份，大增一倍；１２月失業率跌

０﹒１％至３﹒４％，創下５３年低位，亦較預期好；平均時薪按年升４﹒４％，按月升

０﹒３％，合符預期。超勁的就業數據，其實有兩方面解釋，一是引發市場對美聯儲繼續加息的

擔憂，美元上升，美股下跌；二是將紓緩美國經濟衰退的機會，所以正如筆者早前提及，最重要

是華爾街大行怎樣「詮釋」。

另一方面，美國大部分職位正在增加，特別餐飲和服務行業，儘管借貸成本上升，消費信心

降低，但就業市場仍然堅挺，工資升幅穩定，勞工參與率上升，所以薪金會否上升而影響通脹，

仍有待觀察。此外，已宣布裁員的企業現在只實現了約兩成，估計３月才是裁員高峰期，現在說

就業數據強勁會引發通脹上升，言之尚早，美聯儲需要更多經濟和通脹數據，更謹慎地去實施貨

幣政策。

恒生指數上周五下跌２９７點，低見２１４５９點，收報２１６６０點，短線技術走勢轉差

，跌穿保歷加線中軸，和去年１０月底１４５９７點伸延的上升軌，恒指必須盡快修補，否則短

線破壞了上升趨勢，將會出現回調，初步調整目標為上升幅度（１４５９７點升至２２７００點

）的３８﹒２％，即１９６０５點。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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