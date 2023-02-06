《專家之言－葉尚志》港股繼續短線見頂後下放行情，暫只宜候低吸

《專家之言》２月３日，港股繼續縮量下放，仍在延續短線見頂後的回整整理行情。恒指再

跌了有接近３００點，連續第２日失守１０日線，並且初部跌低於２０日線２１６９０點來收盤

，是去年１１月３日以來的首次，而大市成交量亦見持續縮降至１３００億元，正如我們指出，

成交量的縮降可以顯示出資金現時入市的積極性正在轉弱，要注意盤面的承接支撐力有下降的情

況跡象。另一方面，值得注意的是，港股通已持續５日錄得淨流出，情況也有加劇了港股總體的

回整壓力。走勢上，恒指已有短線見頂於２２７００點的機會，我們還是維持這個觀點看法，估

計後市有繼續伸延回整整理的傾向。事實上，恒指在１月２７日高見２２７００點後，目前已見

有出現反覆向下的行情發展，而２１０００點可以看作為目前的心理支撐關口，至於中短期的圖

表技術支持，估計會在１９６００至２０８００點區間內。操作上，在市況恢復穩定性之前，總

體建議還是要注意追高的風險，目前宜以候低吸納為好。



＊１０日線成初步反彈阻力，港全面通關本地股表現較佳＊



港股出現低開低走，在盤中曾一度下跌４９８點低見２１４６０點，雖然在盤中低點有一定

的修復，但是短線已見頂並且開始掉頭回落的行情趨勢未能改觀，而１０日線２２０２３點有反

過來成為了初步的反彈阻力，宜繼續注視保持警惕性。指數股又再普遍受壓，其中碧桂園服務

（０６０９８）跌了７﹒２５％，是跌幅最大的恒指成分股，而近日受ＡＩ聊天概念帶動而走高

的百度－ＳＷ（０９８８８），也回跌了有４﹒４２％。另一方面，值得注意的是，香港特區政

府宣布周一（６日）全面通關，本地股有相對突出表現，新鴻基地產（０００１６）和九龍倉置

業（０１９９７）都分別逆市漲了逾１％。

恒指收盤報２１６６０點，下跌２９８點或１﹒３５％。國指收盤報７３８７點，下跌

１１９點或１﹒５８％。恒生科指收盤報４６３４點，下跌６２點或１﹒３２％。另外，港股主

板成交量進一步下降至１２９９億多元，而沽空金額有１９６﹒７億元，沽空比例１５﹒１４％

。至於升跌股數比例是５８５：１０４５，日內漲幅超過１０％的股票有４０隻，而日內跌幅超

過１０％的股票有２６隻。港股通連續第５日錄得淨流出，在周五（３日）錄得有逾６億元的淨

流出。《第一上海首席策略師 葉尚志》



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