恒指半日低收５００點，舜宇光學插近７％，阿里健康挫６％

《經濟通通訊社６日專訊》雖然香港與內地今日起全面通關，但利好消息不及氣球爆破般震

撼，港股如同氣球一樣被震散，恒生指數半日收報２１１６０，跌５００點或２﹒３１％，主板

成交７６５﹒９８億元。恒生中國企業指數報７１６８，跌２１８點或２﹒９５％。恒生科技指

數報４４６１，跌１７２點或３﹒７２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３７４﹒６元，跌１０﹒４元或２﹒７％，成交５７﹒５５億元

；美團收報１６２﹒７元，跌１０﹒１元或５﹒８４％，成交４１﹒５５億元；阿里巴巴－ＳＷ

收報１０２﹒７元，跌３﹒４元或３﹒２％，成交３０﹒２２億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

舜宇光學科技（０２３８２）收跌６﹒６％，報１０４﹒８元，該股成交約３００萬股，涉

資３﹒２０億元，盤中高見１０９﹒６元，最低見１０４﹒６元；阿里健康（００２４１）跌

６﹒０１％，收報６﹒４１元；中國宏橋（０１３７８）跌５﹒７４％，收報８﹒３７元；藥明

生物（０２２６９）跌５﹒５３％，收報６２﹒３元；小米（０１８１０）跌５﹒０４％，收報

１２﹒８元。（ｋｙ）

