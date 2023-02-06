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06/02/2023 12:08

恒指半日低收５００點，舜宇光學插近７％，阿里健康挫６％

　　《經濟通通訊社６日專訊》雖然香港與內地今日起全面通關，但利好消息不及氣球爆破般震
撼，港股如同氣球一樣被震散，恒生指數半日收報２１１６０，跌５００點或２﹒３１％，主板
成交７６５﹒９８億元。恒生中國企業指數報７１６８，跌２１８點或２﹒９５％。恒生科技指
數報４４６１，跌１７２點或３﹒７２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３７４﹒６元，跌１０﹒４元或２﹒７％，成交５７﹒５５億元
；美團收報１６２﹒７元，跌１０﹒１元或５﹒８４％，成交４１﹒５５億元；阿里巴巴－ＳＷ
收報１０２﹒７元，跌３﹒４元或３﹒２％，成交３０﹒２２億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　　舜宇光學科技（０２３８２）收跌６﹒６％，報１０４﹒８元，該股成交約３００萬股，涉
資３﹒２０億元，盤中高見１０９﹒６元，最低見１０４﹒６元；阿里健康（００２４１）跌
６﹒０１％，收報６﹒４１元；中國宏橋（０１３７８）跌５﹒７４％，收報８﹒３７元；藥明
生物（０２２６９）跌５﹒５３％，收報６２﹒３元；小米（０１８１０）跌５﹒０４％，收報
１２﹒８元。（ｋｙ）

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