《盤後部署》恒指三連跌，比亞迪挫逾３﹒５％，失守此位宜離場！

《經濟通通訊社６日專訊》恒指今日繼續回軟，低開３１１點，報２１３４９，科技股百度

（０９９８８）低開４﹒９７％，京東（０９６１８）及阿里巴巴（０９９８８）則低開超過

３％。內房、汽車及內需股均顯著回調，恒指在早市尾段跌幅擴大至逾５００點，低見

２１０８５。半日跌５００點，報２１１６０。

午後走勢仍然疲弱，６７隻恒指成分股當中只有５隻報升，表現最好的藍籌滙控

（００００５）只升１﹒２５％，而科技股繼續受壓。恒指雖然守穩２１０００關收市，但已連

續第三個交易日報跌，並進一步拋離２０天線，下試２０８００至２０９００水平機會提高。

恒指收報２１２２２，跌４３８點或跌２﹒０２％，主板成交１３６０﹒２億元。國企指數

報７１８９，跌１９７點或跌２﹒６８％。恒生科技指數報４４６４，跌１６９點或跌

３﹒６５％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２３８，跌２４點或跌０﹒７６％，成交３４９１﹒２７

億元人民幣；深證成份指數報１１９１２，跌１４１點或跌１﹒１８％，成交２１６１﹒８９億

元人民幣。



＊汽車股跌勢持續＊



汽車股跌勢未止。比亞迪（０１２１１）連跌三日，今日跌３﹒５３％，報２４５﹒８元，

成交約８０６萬股，涉資１９﹒８１億元，盤中高見２５２﹒６元，最低見２４３﹒４元。

事實上，股價自從於２月２日衝高至２６８元後回落，已反映在２７０元附近有一定阻力。

今日雖然險守１０天線收市，但暫未有對汽車業的利好消息公布，大市亦處於回調階段，身為新

能源車龍頭的比亞迪難以獨善其身，短期料繼續回調。為減少潛在損失，持貨者目前應減少五成

持倉，２０天線（目前為２３０元水平）都跌穿的話，則全數沽出離場。

另外，吉利（００１７５）跌３﹒８％，報１２﹒１６元；廣汽集團（０２２３８）跌

２﹒７７％，報５﹒６２元；長汽（０２３３３）跌６﹒２１％，報１０﹒８８元；小鵬汽車

（０９８６８）跌４﹒２８％，報４０﹒２５元。



＊中國宏橋料續回調＊



藍籌股方面，阿里健康（００２４１）跌幅最大，收市挫７﹒１８％，報６﹒３３元，成交

約９８６４萬股，涉資６﹒２９億元，盤中高見６﹒６６元，最低見６﹒２３元，同系的阿里巴

巴收市跌２﹒７３％，報１０３﹒２元。另外，舜宇（０２３８２）跌６﹒８６％，報

１０４﹒５元；碧桂園服務（０６０９８）跌６﹒１３％，報１７﹒７６元；美團

（０３６９０）跌５﹒０３％，報１６４﹒１元；信義光能（００９６８）跌４﹒９４％，報

９﹒６２元。

去年６月成為恒指成分股的中國宏橋（０１３７８）發盈警，料去年純利跌４０％。股價今

日低開２﹒０３％，報８﹒７元，跌幅曾擴大至逾５％，收市跌４﹒５％，報８﹒４８元，成交

約３５０４萬股，涉資２﹒９４億元，盤中高見８﹒７元，最低見８﹒２２元。

在日線圖上，中國宏橋自去年１０月尾開始回升，期間在２０天線有較強支持，最高曾升至

２月１日高位９﹒４元，惟９日ＲＳＩ升至嚴重超買水平，之後一個交易日都未能突破９﹒４元

。上日收市已失守１０天線，今日連２０天線都未能守住，短線料繼續回調。下一個較關鍵的位

為５０天線（目前為７﹒７７元），而今日收市價與此位仍有一段距離，持貨者應盡快全身而退

。（ｅｒ）

