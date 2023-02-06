《台股攻略－黃振宇》市場憂慮加息升溫，台股走勢轉弱

《台股攻略》市場憂慮加息升溫，美股下挫拖累台股表現，令電子股受壓，雖然觀光概念股

逆市上揚，惟指數不敵沽壓，最終跌２０９點，收１５３９２點，成交金額縮至新台幣

２０２２﹒０１億元，三大法人合計淨賣出新台幣１６４﹒５２億元，外資亦終止連續１４個交

易日淨買入紀錄。

電子權值股台積電面臨回調壓力，尾市跌幅擴大，低收新台幣５２６元，跌３％；聯發科收

新台幣７３１元，跌２﹒７％；聯電收新台幣４９﹒０５元，跌２﹒１％；瑞昱跌４﹒３％、環

球晶跌３﹒３％、日月光投控跌２﹒４％；鴻海則逆市上揚，升１﹒９％，而鴻海相關股亦紛紛

上揚，廣宇、乙盛－ＫＹ、ＧＩＳ－ＫＹ、榮創、位速等升１﹒４％－３﹒２％。另外，外資報

告指出，終端市場需求疲軟，尤其個人電腦（ＰＣ）、圖形處理器（ＧＰＵ）領域及伺服器產業

出現嚴重的供過於求問題，壓抑ＡＢＦ載板價格，市場更預計其本季售價將再降１０％－１５％

，消息導致ＡＢＦ 載板三雄股價下挫，欣興、景碩、南電跌５﹒７％－６﹒３％。特殊學名藥

廠美時與Ｕｎｉｃｙｃｉｖｅ公司簽訂獨家授權協議，雙方將在韓國開發腎臟用藥「

Ｒｅｎａｚｏｒｂ」，美時股價一舉升至新台幣２７３﹒５ 元漲停，消息刺激生物科技股吸引

資金追捧，泰福－ＫＹ、強生、德英均漲停，而南光亦升逾８％。觀光概念股方面，受惠農曆春

節連假及業績效應，雲品漲停，雄獅、柏文、華園、晶華、美食－ＫＹ、王品等升３﹒２％－

５﹒１％。

美國非農就業數據造好，再度牽起市場對加息幅度的疑慮，令市況走弱，投資者須留意三大

法人資金變動。現時為台股回調期間，可留意業績有良好表現的股份，或為投資者帶來趁低吸納

的機會。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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