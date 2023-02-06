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即市新聞

06/02/2023 09:50

《窩輪豪情－梁業豪》繼續候高持熊證圖利，但須逐步下移止賺位

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、工業
與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為比亞迪
股份（０１２１１）、創科實業（００６６９）與香港電訊（０６８２３），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，
則宜首選京東集團（０９６１８）、工商銀行（０１３９８）與恒生銀行（０００１１）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、工業與非必需性消費業。此外，
恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為創科實業、恒隆地產
（００１０１）與新地（０００１６），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於
用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選工商銀行、京東集團與建
設銀行（００９３９）。
　　鑑於港股短期形勢進一步向淡，若本周初仍不見好友成功重奪市場控制權，投機者應繼續只
候高指數熊證的圖利策略。不過，於大市的累積跌幅顯著擴大後，淡友須將止賺位逐步下移，以
保障既得利潤，然後才看港股跌往更低水平。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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