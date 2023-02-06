《談國論企－黎偉成》中國可趁飛艇事件強化主權維護

《談國論企》一艘來自中國的用於氣象等研究的民用性質飛艇，受到西氣帶影響誤闖美國蒙

大拿洲，美國國務卿布林肯居然在未與中方直接溝通底下便即時單方表示要「押後訪華」，聲稱

「侵犯美國主權和違反國際法」，而美國政府更動用戰機發射導彈打落飛艇，顯得十分不專業和

不負責任，乃美國單邊霸道惡劣表現。中國應更強有力的頓促美國政府約束該國議員官員等政客

在中國台灣主權問題的言與行，切莫「侵犯（中國）主權和違反國際法」，否則中國有權對等地

採取擊落美國犯華的不明物體。



＊布林肯受冷待藉飛艇事件作押後訪華之下台階＊



我對以「飛艇事件」的看法，重點有（一）此事及其背景，盡顯美國全世界所採取的霸道和

單邊主義政策，和惡思劣行，變本加厲，由布林肯此番自作主張的「訪華」做法慘受「挫折」，

何可見一斑：（Ｉ）還記得，中國國家主席習近平於２０２２年１１月１４日到印尼巴峇島二十

國集團領導人第十七次峰會，剛抵埠便應邀與美國總統拜登會晤後，兩國未有溝通，布林肯便不

請而表在２０２３年初到中國；（ＩＩ）到白宮發言人表布林肯會要在２０２３年２月６日一連

兩日會赴華，但中國外交部發言人回應，一直是「暫時未有任何消息公布」，冷待之。由是「飛

艇事件」就成為布林肯未能「如期」訪華的下台階。

要指出，中方如斯冷待布林肯擬訪華，乃因（ｉ）布林肯從來就是極端反共反華者。君不見

，時任中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任的楊潔箎和國務委員兼外長的王毅

，於２０２１年３月１８日赴阿拉斯加安克雷奇，面對面晤布林肯、美國總統國家安全事務助理

沙利文，在第一場會談「出人意表」地直斥與會者之非，力指「中國人不吃你這一套」，但

（ｉｉ）布林肯對中方的義正嚴詞視作耳邊風，繼續或明或暗的不斷部署圍堵、打壓中國的陰謀

劣行，甚至聯同其盟友以「不同意識形態」為題封殺中俄等國，而（ｉｉｉ）布廝此番單邊表訪

華前已「定位」要頓促中國不要支持俄羅斯，要在對台灣的中國主權問題「施壓」等，中方在

２０２３年２月６日前未有對布之擬訪作回應，絕對是「不給臉子」之舉，是為布廝抓個「飛艇

事件」說什麼「我不來」！

但中方對布林肯自言之「押後訪華」，回應是「雙方從來沒有公布過有這樣的活動」，對布

廝又是一個重大的打擊，更為美方打落來自中國的飛艇出氣之因。

重要的應對美方劣行之法，是（二）「以其人之道，還治其人之身」。既然布林肯速指「飛

艇事件」是「侵犯美國主權和違反國際法」，和美軍未作求證前打落來自中國的飛艇，中國就好

應該對美國採取對等的行動，特別是美方對華種種侵犯主權和違反國際法劣行，負責任的對美狠

狠作出有力的指控，特別是涉及台灣的中國主權問題。

最「新」的問題，當然是美國新任眾議院議長、美國共和黨人麥卡錫，說要在當選後到中國

台灣，更胡言「我要到那裏，犯不著你中國批准」，好了，你麥卡錫可以自己喜歡就「侵犯（中

國）主權和違反國際法」嗎？請拜登、布林肯「負責任」地管管麥廝！



＊中方宜趁機頓促美尊重主權守共認國際法＊



對付麥卡錫，中國的最正式做法，是（１）中華人民共和國是聯合國、中美３個聯合公報承

認的唯一一個中國，台灣是中國的一個部分，故麥卡錫要到中國台灣，就要向中華人民共和國申

請，獲准始能成行，否則會侵犯中國主權，違反國際法；和（２）要是美國政府的飛機甚至軍戰

善自進入台灣，當然是侵犯主權，對國際法當然是一個嚴重違反行為。中國要警告之，甚至如美

方一樣在未有核實前把亂入包括台灣在內的中國主權領土領空，作出軍事和外交的回應，保護主

權，維護國際法。

至於（三）來自中國飛艇，被美軍在美國離岸海域擊落，中方有權要美方交還，尤其是此艇

為「民用性質」，和「用於氣象研究」。中國外交部在２月３日晚上便表此況，和強調「中國是

負責任的國家，一貫嚴格遵守國際法，無意侵犯任何主權國家的領土領空」，和「希望雙方共同

冷靜謹慎處理」。由是中國宜取回飛艇，進一步核實飛艇飛行和搜集的相關資料，作出公布，讓

各方了解實情；而中方對飛艇「因不可抗力誤入美國表示遺憾」，亦可以就此作出重申，以示誠

意，對美國也作出一個示範。

還有（四）中國更可以趁機會，今後毫不留情警告美國的偵探系統特別是偵察機對華頻頻的

監察和盜取情報劣行，即時表示強烈不滿，更對美國艦艇、戰機，不斷在相當接近中國的領空、

領海進行的挑釁，提出嚴正的警告，甚至如美方的採取軍事行動。

即使美國佬一直反共反華，特別是美國輪流執政的民主、共和兩黨，反共反華是共識和共同

政策，但中美是全球最大的兩個國家，合則對全球有重大貢獻，反而有害，故兩國今後仍然要保

持緊密的聯繫、溝通、交流，爭取更多更大的政經共識，管控分歧，減少磨擦，為世界和平和進

步貢獻更大的積極、良性的力量。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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