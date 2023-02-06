《午市前瞻》本周恒指須守２０８００，小鵬海外市場不宜過分樂觀

《經濟通通訊社６日專訊》恒生指數半日收報２１１６０，跌５００點或２﹒３１％，主板

成交７６５﹒９８億元。恒生中國企業指數報７１６８，跌２１８點或２﹒９５％。恒生科技指

數報４４６１，跌１７２點或３﹒７２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３７４﹒６元，跌１０﹒４元或２﹒７％，成交５７﹒５５億元

；美團收報１６２﹒７元，跌１０﹒１元或５﹒８４％，成交４１﹒５５億元；阿里巴巴－ＳＷ

收報１０２﹒７元，跌３﹒４元或３﹒２％，成交３０﹒２２億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊聶振邦：大市沽壓仍有變數＊



美軍上周六（４日）以導彈擊落大西洋上空的中國高空氣球，北京回應指美方「反應過度」

，兩國緊張關係升溫，據傳美國總統拜登正考慮推遲國務卿布林肯出訪北京，消息拖累恒指今早

借勢急挫超過５００點。

博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，港股近期調整速度較快

，自Ａ股復市第六日以來有五日皆跌。他指，雖然目前２１０００為心理關口，但１月４日至５

日的上升裂口底部為２０８００，本周不跌穿２０８００才可證明大市短期喘定。他又提到，近

期大市總成交額偏高，反映市場有較多資金入市持貨，沽壓何時消化完畢仍有變數。



＊中國電動車性能未算特別突出＊



小鵬（０９８６８）公布於丹麥、挪威、瑞典和荷蘭推出新款Ｇ９電動ＳＵＶ和Ｐ７運動型

房車，早前亦有比亞迪（０１２１１）進軍日本市場消息。近期「造車新勢力」每月交付量表現

平平，遠征海外市場或為突破銷售瓶頸的一大山路。但聶振邦指，西方市場早已有電動車生產及

研發，外國市場能否接受中國品牌電動車仍是未知數。他分析，中國電動車性能與歐美電動車相

比不是特別優勝，能比拼的唯有在價格方面，但以低價搶攻，對於車企收入未必有大幫助。

聶振邦又指，歐美時有對中國制裁措施，是為中國電動車品牌進軍海外的一大難關，建議暫

時不應對海外市場市佔率有太大期望。他續指，即使小鵬今日有進軍北歐消息，但仍需時觀望成

效，所以股價亦不見利好。

近期港股偏軟，蔚小理受累跟跌，只有比亞迪較為硬淨，但即使如此股價亦已連跌３日，上

周四出現陰燭後股價持續偏軟，初步以１月３０日回落支持位約２３８至２４０元計，未來兩日

若大幅失守２４０元，短期將要下試２２０元水平。（ｈｃ）

