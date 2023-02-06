《娥姐錦囊－張賽娥》本港與內地全面通關，經濟Ｖ形反彈可期

《娥姐錦囊》期盼多時，港府上周五（３日）終於宣布，香港與內地今日起全面通關，誠屬

大好消息，加上美國加息周期接近結束，港府又推出連串推廣活動，預料本港經濟可見Ｖ形反彈

。

香港與內地今日起全面通關，所有口岸不設人數限制，取消出入境前核酸檢測要求，並加開

羅湖、蓮塘╱香園圍口岸及落馬洲皇崗等口岸，而沙頭角貨運服務亦會恢復。自內地及澳門返港

人士的檢測要求取消，但出境前７日曾逗留海外或台灣的人士，仍須持有４８小時核酸檢測證明

。撤銷自海外入境人士的接種新冠疫苗要求，但抵港前須先進行快測，相關人士的快測要求會維

持一段觀察期。

新冠疫情爆發至今已形成群體免疫屏障，疫情已走到尾聲，只要醫療系統可以負荷，內地與

港澳即可通關復常，至於７天內有境外旅居史的入境人員，需持有行前４８小時核酸檢測證明；

則是港府審慎的做法，相信稍後可望撤消。對於全球其他國家來說，疫情幾已過去，再無特別關

卡，３年疫情下來，本港股市、零售及旅遊業遭受重擊，現在是時候重整旗鼓，但經濟未必一下

子出現報復式反彈，例如戲院、食肆等現已恢復七至八成，反彈較快，但大額消費如買車及買樓

等，則要待信心進一步恢復時，才會明顯反彈，但與疫前低位比較，回升幅度依然可觀，整體來

說，也可算是Ｖ形反彈了。

近日港府在「你好，香港！（Ｈｅｌｌｏ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）」啟動禮上宣布將向全球

各地旅客派發合共５０萬張免費機票，展現了香港好客之道，期望未來香港可以做好本份，減少

紛爭，大開中門，恢復以往「開放型」經濟之體驗，讓營商者有賓至如歸之感，這將有利香港經

濟復甦。

坊間對於成立獨立調查委員會檢討抗疫工作，存在爭議。我認為疫情３年，現時檢討得失，

無可厚非，但目標只是汲取經驗以作改善，而非問責，始終新冠全球大流行，前所未見，即使出

現錯失，也非蓄意為之。整體而言，我認為當局的抗疫工作已算合格，疫情以來，至今從無封城

，而禁堂食措施引起反響後，民政事務總署隨即在午膳時間開放社區中心，供有需要的市民食用

自攜午膳，也算從善如流了。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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