【陶冬專訪】美國政府被債務上限纏住，破產風險有多大？

《經濟通通訊社６日專訊》美國政府被債務上限纏住了，它的破產風險有多大？２０２３年

１月１９日，美國的政府債務總額達到３１﹒４萬億美元的債務上限，財政部無法再繼續發債，

政府支出和公共開支都進入緊急狀態，非緊急開支都需要根據輕重緩急而被推後，但是美國債市

和股市卻沒當一回事。

瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通》專訪時指出，自從１９６０

年，美國總共觸碰到債務上限７８次。一般來說，就是國會有一番辯論，然後議員投票通過新的

發債指標，政府和經濟回到正常運作；但是也有例外，主要發生在民主黨人擔任總統，而共和黨

人控制國會參眾兩院中起碼一個院，民主黨在傳統上比較願意通過逆周期財政政策來刺激經濟。

但是共和黨人對均衡財政更執著，他們為了逼迫政府減少財政赤字，不惜讓政府停擺。共和黨以

拒絕提高債務上限為槓桿，迫使行政當局減少財政赤字，在「誰先眨眼」的遊戲中，過去曾經令

政府停擺，社保支票開不出來，甚至債務違約。國會黨爭導致債務上限無法調整，最著名的案例

發生在２０１１年。２００８年民主黨在大選同時拿下了白宮和參眾兩院，但是在２０１０年的

中期選舉中，輸掉了眾議院的多數席位；共和黨中的右翼極端勢力發動了茶黨運動，以抗爭取代

妥協，堅持在債務上限上不作讓步，導致奧巴馬政府停擺，財政部無法按時支付到期利息和本金

，標普下調了美國的主權信用評級。



＊美國政府不會破產＊



陶博說，市場在一開始沒有太把債務上限當一回事；但是當政府關門、債務違約出現後，金

融資產價格出現了大震盪。其實美國政府是不會破產的，美元是硬通貨幣，只要大家還願意接受

美國聯儲是可以無限量發行美元，尤其是聯儲開啟量化寬鬆政策後，財政部發多少債，美聯儲就

可以買多少債。所以理論上講山姆大叔，永遠有美元來償還債務，但是過度發行貨幣，勢必帶來

通貨膨脹，物價上升在微觀層面導致生活成本上升，民意沸騰；從宏觀層面則催生金融不穩定迫

使央行加息。



＊發鈔償債影響深＊



他又說，民意成為制約政府無限財政擴張的主要限制條件，這就帶出了國會對政府的不合作

，美國聯儲在過去１２年中，將自己的資產負債表擴張了１２倍，催生出４０年來未曾見過的通

貨膨脹，為這次國會與白宮的角力提供了大舞台。

同時，美國政府的財政收入，僅僅可以涵蓋開支的８０％，不舉債是不行的，拜登政府上任

後，所產生出的財政赤字，相當於美國之前一百年財政赤字總和的８０％，當然引起共和黨的嚴

重不滿，也引起個別民主黨溫和派議員的不合作，美國有１﹒８億納稅人，３１﹒４萬億美元的

政府債務，意味著每一位元納稅人需要承擔１８萬美元。



＊看誰先眨眼＊



陶博形容眾議院新任議長麥卡錫為這場「看誰先眨眼」遊戲，帶來了新的看點。麥卡錫為了

贏得黨內右翼勢力的支持，直言政府必須大幅調整開支預算，才有機會得到新的債務上限授權；

至於債券一級市場，受到聯儲大幅加息的影響，債市流動性萎縮，也為發債增加了難度，這場角

力可能會堅持到最後一分鐘，甚至超過最後一分鐘，美國政府無法按時支付利息、歸還本金，是

很有可能的。財政部長耶倫說通過削減開支，政府大概可以堅持到６月中，陶博估計可能堅持到

７月初，年中應該是債務上限的一個大限。

