《美元走勢－羅明立》歐元在５０天線有支持，可短炒波幅

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １３１﹒８７ １３２﹒３７ １３１﹒５８

歐元╱美元 １﹒０７８３ １﹒０７９９ １﹒０７８１

英鎊╱美元 １﹒２０５４ １﹒２０６７ １﹒２０３１

美元╱瑞郎 ０﹒９２５１ ０﹒９２８４ ０﹒９０６０

美元╱港元 ７﹒８４７４ ７﹒８４８２ ７﹒８４４２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國１月失業率由３﹒５％降至３﹒４％的近期新低，非農就業職位大增

５１﹒７萬份，遠超預期的１８﹒５萬；平均時薪年率由４﹒６％降至４﹒４０％，但好過預期

，而１月ＩＳＭ服務業採購經理指數重上擴張水平，升至５５﹒２，顯示服務業表現強勁。勞工

市場數據超乎理想，聯儲局恐怕要維持較強硬的貨幣政策，近期表現疲弱的美元大幅反彈，重上

１０３水平。

歐元失守２０天線後跌至１﹒０７８９，聯儲局的貨幣政策存在較大變數，走勢應以反覆為

主，歐洲央行行長對經濟前景有憂慮，但通脹高企將逼使央行繼續維持緊縮貨幣政策，歐元在

５０天平均線的１﹒０６９０附近應有支持，上方阻力在１﹒０８８０，可短炒１﹒０６８０－

１﹒０８８０波幅。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 買入歐元 １﹒０７２０ １﹒０８５０ １﹒０６６０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

