香港與沙地簽訂多項協議，港交所與沙特證交所簽合作備忘錄

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官李家超率團出訪中東，於沙地阿拉伯首都利雅德舉行的

投資論壇上，兩地簽訂多項協議，參與方包括港交所（００３８８）、商湯科技（０００２０）

、和記港口、香港總商會等。

據隨團本港傳媒報道，港交所與沙特證券交易所簽署合作備忘錄（ＭＯＵ）。港交所行政總

裁歐冠昇表示，兩地交易所潛在合作範疇包括ＥＳＧ領域如碳信用額（Ｃａｒｂｏｎ

ｃｒｅｄｉｔ）、ＥＴＦ互掛、人員交流等，目前仍處於非常初期階段。

其他簽訂的協議包括和記港口信託（Ｈｕｔｃｈｉｓｏｎ Ｐｏｒｔｓ）及沙地能源園區

ＳＰＡＲＫ的ＭＯＵ；商湯科技與當地金融區沙地阿卜杜拉國王金融區（Ｋｉｎｇ

Ａｂｄｕｌｌａｈ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ）的合作意向書（ＬＯＩ）；商湯

科技與文旅賽事管理公司Ｓｅｌａ簽署ＭＯＵ；以及香港總商會與利雅德商會Ｒｉｙａｄｈ

Ｃｈａｍｂｅｒ ｏｆ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ簽定的ＭＯＵ等。

李家超於論壇致詞時表示，香港與沙地阿拉伯的合作正進入新階段，兩地政府正討論多項合

作協議，涵蓋促進投資和保護、法律、文化交流與合作。目前兩地政府已同意就雙邊投資促進和

保護協定展開正式談判，促進雙邊投資流動，亦開始就促進直接投資合作的諒解備忘錄進行談判

。（ｂｉ）

