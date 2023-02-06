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06/02/2023 11:20

香港與沙地簽訂多項協議，港交所與沙特證交所簽合作備忘錄

　　《經濟通通訊社６日專訊》行政長官李家超率團出訪中東，於沙地阿拉伯首都利雅德舉行的
投資論壇上，兩地簽訂多項協議，參與方包括港交所（００３８８）、商湯科技（０００２０）
、和記港口、香港總商會等。
　　據隨團本港傳媒報道，港交所與沙特證券交易所簽署合作備忘錄（ＭＯＵ）。港交所行政總
裁歐冠昇表示，兩地交易所潛在合作範疇包括ＥＳＧ領域如碳信用額（Ｃａｒｂｏｎ　
ｃｒｅｄｉｔ）、ＥＴＦ互掛、人員交流等，目前仍處於非常初期階段。
　　其他簽訂的協議包括和記港口信託（Ｈｕｔｃｈｉｓｏｎ　Ｐｏｒｔｓ）及沙地能源園區
ＳＰＡＲＫ的ＭＯＵ；商湯科技與當地金融區沙地阿卜杜拉國王金融區（Ｋｉｎｇ　
Ａｂｄｕｌｌａｈ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｄｉｓｔｒｉｃｔ）的合作意向書（ＬＯＩ）；商湯
科技與文旅賽事管理公司Ｓｅｌａ簽署ＭＯＵ；以及香港總商會與利雅德商會Ｒｉｙａｄｈ　
Ｃｈａｍｂｅｒ　ｏｆ　Ｃｏｍｍｅｒｃｅ簽定的ＭＯＵ等。
　　李家超於論壇致詞時表示，香港與沙地阿拉伯的合作正進入新階段，兩地政府正討論多項合
作協議，涵蓋促進投資和保護、法律、文化交流與合作。目前兩地政府已同意就雙邊投資促進和
保護協定展開正式談判，促進雙邊投資流動，亦開始就促進直接投資合作的諒解備忘錄進行談判
。（ｂｉ）

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