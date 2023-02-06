【通關復常】陳國基：新開放口岸運作良好，往來口岸交通配套到位

《經濟通通訊社６日專訊》署理行政長官陳國基今日早上到羅湖管制站視察，了解香港與內

地全面通關後首日情況。他表示，各海、陸、空口岸，包括新開放的口岸整體運作良好，往來口

岸的本地交通配套亦到位。今日截至中午１２時，共約８﹒３萬名旅客使用各陸路口岸過關，即

約５萬名北上旅客和約３﹒３萬名南下旅客。

視察期間，陳國基聽取羅湖管制站相關部門同事匯報離境人士的分流程序、入境事務處的過

關服務，以及海關為旅客進行的清關安排。他欣悉口岸秩序良好，並指示各相關部門同事密切留

意人流情況，做好人流管理，尤其是在星期六、日和假期此等一般較多人過關的日子，確保口岸

運作安全、有序和順暢。

在交通配套方面，陳國基指示口岸相關部門與各公共交通工具營辦商保持緊密聯繫，確保有

足夠公共交通服務於口岸開放時間內接載旅客往來口岸。他亦提醒相關部門與港鐵公司保持緊密

合作，密切監察羅湖管制站和落馬洲支線管制站的人流和實際情況，按需要實施乘客管理措施和

調整班次，協助疏導乘客，確保相關港鐵站和口岸的安全和秩序。

此外，陳國基與一些市民交談，他指示口岸執勤同事繼續向旅客提供所需資訊和適切協助，

包括協助未按內地要求完成健康申報的人士，在過關前辦妥手續。相關部門已在口岸合適位置張

貼過關小錦囊，並協調人手，提醒旅客應事先完成有關申報工作。

陳國基強調，特區政府「通關事務協調組」連同相關政策局、部門和機構會繼續仔細檢視兩

地全面通關運作情況，並與中央及粵、深政府相關單位保持緊密溝通，務求全面通關持續順利推

進。（ｂｉ）

