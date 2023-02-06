梁鳳儀：爭取虛擬資產交易平台發牌制度細則月底諮詢

《經濟通通訊社６日專訊》證監會行政總裁梁鳳儀表示，爭取本月底公布虛擬資產交易平台

發牌制度細則諮詢文件，包括託管、網絡安全、反洗錢要求，以及分隔客戶資產及角色衝突等範

圍。文件亦會要求成立小組，訂立那些虛擬資產可無散戶買賣、准入條件等，例如市值較高、較

主流的虛擬資產。

對於港股實名制下月２０日實施，她指已透過問卷形式向券商了解，亦有向投資者加大宣傳

，冀制度順利推出。她表示，經擴大後，佔８０％交投的股票可納入互聯互通南向及北向通，具

體情況希望首季可落實；並期望未來一兩個月可以出台「互換通」；但人民幣櫃檯涉及市場設施

調整，仍需要一些時間。



＊證監會去年流失率１１﹒５％，將積極招聘足夠人手＊



她又表示，證監會去年人手流失率達１１﹒５％仍屬高水平，隨著工作回復正常、更多產品

或服務推出，將積極招聘足夠人手，並推措施吸引及挽留人才。

梁鳳儀續指，由於經營環境差，部分經紀長期虧蝕，去年有６０多間經紀停止牌照，較以往

增加，期望來年環境改善，業界研究轉型以增加生存空間。（ｂｉ）

