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06/02/2023 15:35

實德環球：料今年澳門賭收重返２０１９年六成，主要來自中場貢獻

　　《經濟通通訊社６日專訊》實德環球（００４８７）副主席馬浩文表示，預計全年澳門賭收
或重返２０１９年的六成，當中主要是來自中場的貢獻，料今年第二季澳門中場將能重返
２０１９年水平，但料「全年」ＶＩＰ業務僅重返２０１９年水平的１－２成。
　　澳門１月賭收達１１６億澳門元，他預期，２月賭收將回落至為８０－９０億澳門元，料賭
收將於今年第二季開始見高位，料復活節及「五一黃金周」將重返以往人流高位水平，非常有信
心「五一黃金周」將會是今年新高。
　　他指出，上月集團旗下酒店入住率達九成多，被問及集團的酒店房價會否繼續加價，他指不
少酒店會用相對吸引價錢來吸引旅客，認為待環境興旺時，「先有條件再慢慢加返」，但預期不
會去到２０１９年水平，而隨著人流提升，集團旗下賭枱最低投注額亦有上調，當中以３００澳
門元為主，１００澳門元則較少。
　　對於有報道指澳門將徵５％博彩中介佣金稅，他表示，集團自２０１９年開始無外判賭廳，
故上述舉措對集團近乎無影響，集團亦較看好中場發展和澳門旅遊等發展。他又指，將繼續發展
集團旗下十六浦第三期項目，現時正與澳門政府商量，就新賭牌規定而有所調整。
　　集團早前於公開市場加密貨幣交易平台已購入比特幣合共約２３﹒４單位，他表示，上述加
密貨幣均存放在已宣布破產的加密貨幣平台ＦＴＸ，現正就相關情況考慮撇帳（ｗｒｉｔｅ　
ｏｆｆ）。（ｂｎ）

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