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06/02/2023 12:57

【通關復常】城巴料暑假跨境路線客量回復至疫情前六至七成

　　《經濟通通訊社６日專訊》香港與內地今日起全面通關，為配合香園圍口岸客運服務，九巴
及城巴將開辦三條新路線，當中新線Ｂ７即日起投入服務。城巴預計，暑假跨境路線客量會回復
至疫情前六至七成，而今早開出的班次普遍滿座，但不少跨境學生使用八達通遇到問題。
（ｃｌ）

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