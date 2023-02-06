【夜期時段】即月期指最新報２１２３１點，跌１２點，高水９點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１２２５點，跌１８點，高水３點
，最新報２１２３１點，跌１２點，高水９點，合約成交４６８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７１９８點，跌３點，高水９點，最新報７１９３點，跌８
點，高水４點，合約成交７１８張。
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