【夜期時段】即月期指最新報２１２３１點，跌１２點，高水９點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１２２５點，跌１８點，高水３點

，最新報２１２３１點，跌１２點，高水９點，合約成交４６８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７１９８點，跌３點，高水９點，最新報７１９３點，跌８

點，高水４點，合約成交７１８張。

