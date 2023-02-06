《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，歐洲央行執委講話

《經濟通通訊社６日專訊》澳洲央行公布議息結果，及歐洲央行執委講話，料為周二（７日

）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，周二本港時間１１：３０ａｍ，澳洲央行召開利率政策會議。

４：００ｐｍ，歐洲央行管委卡日米爾和管委克諾特在一次氣候會議上發言。５：００ｐｍ，英

倫銀行負責市場與金融的副總裁拉姆斯登在英倫銀行和皇家經濟學會舉辦的一次活動上致歡迎辭

；晚上６：１５ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家皮爾在此次活動中主持小組討論。８：００ｐｍ，

歐洲央行執委施納貝爾講話。



＊日本公布同時及領先指標，美國公布貿易收支＊



數據方面，周二本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布１２月出口；１２月進口；１２月貿易收

支料由１３２億澳元降至１２４﹒５億澳元。本港時間１１：３０ａｍ，澳洲公布官方指標利率

，料由３﹒１％升上３﹒３５％。本港時間１：００ｐｍ，日本公布１２月同時指標，料由

９９﹒３降至９８﹒９；１２月領先指標料由９７﹒４降至９７﹒１。本港時間１：３０ｐｍ，

澳洲公布１月外匯儲備。本港時間３：００ｐｍ，德國公布１２月工業生產，年率跌幅料由

０﹒４％擴大至１﹒６％，經季節調整月率料由０﹒２％逆轉至下滑０﹒８％。本港時間

９：３０ｐｍ，美國公布１２月貿易收支，料由負６１５億美元惡化至負６８５億美元。

在本港，明日公布業績的公司有：捷利交易寶（０８０１７）、麥迪森控股（０８０５７）

、奧傳思維控股（０８０９１）、ＨＭＶＯＤ視頻（０８１０３）、國科控股（０８２７５）、

金慧科技（０８２９５）、大唐潼金（０８２９９）、環球印館（０８４４８）、禮建德集團

（０８４５５）、莊皇集團公司（０８５０１）等。（ｗａ）

