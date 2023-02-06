【企業盈喜】中糧家佳康料去年虧轉盈賺２﹒５－３﹒９億元人幣

《經濟通通訊社６日專訊》中糧家佳康（０１６１０）在盈利更新公告中稱，目前預期於

２０２２年全年錄得生物資產公允價值調整後應佔溢利約２﹒５億至３﹒９億元（人民幣．下同

），而２０２１年同期生物資產公允價值調整後虧損約４﹒６億元。（ｒｈ）

