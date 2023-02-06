【企業盈喜】大唐環境料去年轉虧為盈，稅後利潤最多２﹒５億人幣

《經濟通通訊社６日專訊》大唐環境（０１２７２）公布，根據董事會對集團截至２０２２

年１２月３１日止年度，集團預期錄得利潤（稅後）介乎２億元至２﹒５億元人民幣，而截至

２０２１年１２月３１日止年度則為除稅後虧損約４﹒４３億元人民幣。

估計利潤主要歸因於集團加快推進業務轉型和管理提升，工程類業務的虧損大幅減少。

（ｂｎ）

