【企業盈警】茂宸集團（００２７３）料虧損收窄至最少４﹒２億元

《經濟通通訊社６日專訊》茂宸集團（００２７３）發盈警，預期２０２２年度虧損約
４﹒２億至４﹒６億元，而２０２１年度錄得虧損約７﹒３６億元。
集團指，綜合虧損預期減少主要是由於採取嚴格的成本控制措施，營運成本較去年同期減少
；聯營公司經營業績改善令聯營公司權益之減值虧損減少；及並無於去年同期確認應收關聯方款
項的壞帳撥備。（ａｃ）
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