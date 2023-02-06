《小傳日記》契媽唱比特幣十年上一球美金！係咪真係咁牛？

《小傳日記》魚缸連跌第三日！１０天線、２０天線咁穿落去，都就快去到２１０００大關

，都唔知幾時先去到調整底！跌緊嘅話都不外乎撈或者唔撈，「契媽」Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ

隻方舟之前嗰幾個月就變咗潛艇，契媽都變埋濕柴。近排終於開始加完息，個市升返啲契媽先開

始多返啲曝光。

早排最叻叻之作就係撈底Ｔｅｓｌａ成功，上年１２月尾嗰排Ｔｅｓｌａ跌到個個都叫苦連

天嗰陣，契媽急流勇撈Ｔｅｓｌａ，結果Ｔｅｓｌａ到而家就已經差唔多升返到１９０美金，以

最低價計暫時都已經賺咗七成，算係成功掛返起個招牌。

而契媽贏返啲之後講嘢又開始口水多過浪花，方舟近排出咗份研究圾告叫《Ｂｉｇ

ｉｅｄａｓ ｏｆ ２０２３》，當中嘅「ｉｄｅａ」真係夠曬大諗頭。其中就話，比特幣嘅長

期機會正係增強，就算經歷動蕩嘅一年，但係都無有錯過任何一個節奏點。又話，比特幣網絡基

本面已經加強，持貨人好多都開始部署長揸，預計比特幣１０年內可以上到１００萬美金。

其實契媽要睇好比特幣都無話唔好以，一向愛撈底嘅佢見到咁低殘嘅比特幣有心動都唔出奇

。不過單憑上面所講嘅話，真係好難相信１０年內會升到一球美金。比特幣最多都係上過

６００００幾銀美金，今年暫時最多都係上到２３０００銀美金，６００００都未到，講１００

萬真係遠咗少少。如今又唔算有好重大利好消息，純粹跟市升就唱到咁「衡」真係有啲難信服，

不過隻方舟而家一帆風順緊，當聽住佢吹水先囉，請請！



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