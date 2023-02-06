《經濟通通訊社６日專訊》哈爾濱電氣（０１１３３）發盈喜，料２０２２年全年淨利潤約
１億元（人民幣．下同），２０２１年同期則錄得虧損約４１﹒４２億元，即按年扭虧為盈。
公司認為，扭虧為盈主因期內堅持以經濟效益為中心，不斷強化企業核心能力，深入開展扭
虧專項行動，全面實施提質增效，抓好重大項目執行，進一步加強國際工程項目管理與成本管控
，採取積極措施有效應對原材料價格波動，各項舉措取得顯著成效，企業盈利水平明顯提升。
（ｒｈ）
06/02/2023 17:45
【企業盈喜】哈爾濱電氣（１１３３）料去年扭虧，賺約１億元人幣
《經濟通通訊社６日專訊》哈爾濱電氣（０１１３３）發盈喜，料２０２２年全年淨利潤約
１億元（人民幣．下同），２０２１年同期則錄得虧損約４１﹒４２億元，即按年扭虧為盈。
公司認為，扭虧為盈主因期內堅持以經濟效益為中心，不斷強化企業核心能力，深入開展扭
虧專項行動，全面實施提質增效，抓好重大項目執行，進一步加強國際工程項目管理與成本管控
，採取積極措施有效應對原材料價格波動，各項舉措取得顯著成效，企業盈利水平明顯提升。
（ｒｈ）
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