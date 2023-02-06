《真知灼見－溫灼培》鮑威爾加息背後的考量

《真知灼見》上周有數個重點值得關注。首先當然是聯儲局主席鮑威爾在議息會上警告市場

，該局還可能有數次加息機會（ｃｏｕｐｌｅ ｏｆ ｈｉｋｅｓ）。其次，是美國１月就業市

場表現得尤其熾熱，非農職位增加了５１﹒７萬個，失業率降至５３年低位的３﹒４％，而１月

ＩＳＭ供應協會服務業指數亦重上５０點的盛衰分界線之上報５５﹒２指數點。這一切反映出聯

儲局於過去的加息未有令到美國經濟轉差。就是美國大型科技公司作出大舉裁員，也沒有為整體

美國勞工市場帶來負面影響。



＊加息可能是防患於未燃＊



至於美國每小時工資增幅按年比雖見回落至４﹒４％（１２月為４﹒８％），與聯儲局最看

重的通脹數字，核心ＰＣＥ指數的年增幅率４﹒４％（１２月數字）看齊。但為了排除工資與通

脹出現惡性循環的可能性，也解釋了為何鮑威爾警告要繼續加息原因。但料聯儲局的加息純粹是

防禦性質，或許只多加一至兩次息，以確定通脹不會死灰復燃，料是次聯儲局的加息周期將完結

。相信市場也有著同一想法，所以按利率期貨市場價格變化顯示，現市場普遍估計聯儲局或許於

３月再加息２５基點，並視乎到時經濟數字情況，極其量或於５月再多加一次２５基點將結束是

次加息周期。



＊市場憂慮美國經濟前景＊



對於美國經濟前景，市場普遍抱著相對負面的看法。這也難怪，當息率愈高，保持於高位時

間愈久，這對經濟難免會帶來負面影響。加上美國政府的債務上限見頂，也會削弱拜登政府繼續

以發債支撐開支，從而改善經濟能力。而美國在經濟上刻意要與中國分割，對其自身經濟也會造

成損害。幸好，這一切暫只屬市場憂慮，未見從數字上有所反映。



＊美元雖反彈但前景存隱憂＊



受惠於鮑威爾的持續加息言論及美國公布出強勁就業數字，美匯指數上周重上靠近１０３指

數點水平。但假如聯儲局是次加息周期不出兩次２５基點加幅便見頂，當美元失去加息這重大支

持，而全球去美元化又繼續加速，這可對美元前景相當不利。假使美匯有機重上１０４╱１０５

指數點，大家可考慮趁高減持美元。料美匯跌穿１００指數點只屬時間問題。至於跌幅有多深，

這還看全球去美元化速度。上周，從世界黃金協會（ＷＧＣ）公布的全球２０２２年第四季黃金

供求報告中顯示，全球央行繼第三季大舉吸納了近４００噸黃金，是５５年來單一季的最大吸納

量，於第四季再大幅吸納了４１７噸。當中可反映出全球央行正在去美元化的嚴重性。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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