《創富理財－龔俊樺》美加息周期或近尾聲，波動市宜平衡資產配置

《創富理財》美國聯儲局在２月份聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）會議如預期升息１碼，

將目標利率升到４﹒５０％ 至４﹒７５％。會後聲明依然表示最近的支出與生產指標顯示經濟

維持適度成長、就業成長依然強勁，但是在通脹狀態和後續升息的描述與１２月會議主要有兩項

不同。首先，繼續強調目前通脹仍居高不下，但是新增了「通脹已有所放緩」；其次是將考量貨

幣政策影響經濟活動和通脹的落後性，以決定未來調升政策利率目標區間的「速度」，改為未來

調升目標區間的「程度」。這兩項改變顯示聯儲局認為通脹高峰已過、升息速度已逐漸放緩，並

且進入討論何時停止加息狀態。整體而言，市場認為會後聲明或顯示加息已接近尾聲。



＊商品價格走低或預示５月暫停加息＊



聯儲局主席鮑威爾表示未來仍有幾次升息（１２月點陣圖顯示還有２次２５點子），但是在

３月ＦＯＭＣ會議再升息１次２５點子之後，５月份的ＦＯＭＣ會議將可看到今年１至３月的通

脹數據。結合２０２２年１０至１２月的數據，在商品物價快速走低驅使下，核心ＰＣＥ通脹連

續６個月下滑的機率相當高，因此５月ＦＯＭＣ會議不加息的機率也相當高。目前期貨市場顯示

第二季再加息機率不到２５％，而停止加息的前瞻指引在３月ＦＯＭＣ會議點陣圖與經濟前景預

測上會有較為清楚顯示。



＊美國服務業ＰＭＩ強勢；與製造業景氣背馳＊



至於目前聯儲局與市場最大差異在於下半年是否降息，市場預期下半年經濟衰退下聯儲局將

降息兩碼，而聯儲局將視經濟與通脹數據而定。上周公布的非農新增就業職位則為市場潑下冷水

。美國一月份新增非農就業人數由２６﹒０萬人驟增至５１﹒７萬人，遠高於預期的１８﹒８萬

人。新增非農就業主要來自服務業，特別是休閒餐旅及教育與健康服務分別新增１２﹒８萬人及

１０﹒５萬人，製造業新增就業卻僅有１﹒９萬人，顯示製造業景氣下行趨勢沒有改變，但服務

業勞動市場仍非常強勁。結合美國１月ＩＳＭ非製造業指數由４９﹒２大幅抽升至５５﹒２，除

了重回擴張之外，也明顯高於預期的５０﹒５。這狀況與正在陷於收縮中的製造業ＰＭＩ出現背

馳。



＊環球經濟體服務業ＰＭＩ續向好；市場的不確定性不比上年為佳＊



服務業ＰＭＩ向好不是美國獨有的，其中歐元區１月服務業ＰＭＩ回升至５０﹒７；日本服

務業ＰＭＩ從１２月的５１﹒１上升至１月的５２﹒３，連續第５個月保持在盛衰分界線以上；

內地服務業ＰＭＩ也由於重啟經濟而反彈至５２﹒９，時隔四月再度擴張。惟獨英國的ＰＭＩ數

字跌至４８﹒７。如果ＰＭＩ是實體經濟增長的領先指標的話，那麼上月服務業ＰＭＩ在多國都

向好或反映了今年經濟未必有市場般預期差勁，溫和衰退的機會率或者更大。然而，從利淡的方

向思考，擴張期的ＰＭＩ的效果正繼續傳遞至勞力市場，以推高勞工需求，令已具價格黏性的工

資成本更難壓低。若果２０２３年下半年不會減息的話，在預期落空下，股債市場或會出現大幅

回調。今年資本市場的不確定性不會被上年為之低，投資者需要配置一個更為平衡的投資組合，

切忌「賭單邊」將所有資金押注在單一資產上。

《凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺》



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