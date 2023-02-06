中美氣球風波震散港股，恒指低收４３８點，阿里健康瀉逾７％

《經濟通通訊社６日專訊》中美氣球風波震散港股，恒生指數全日收報２１２２２，跌
４３８點或２﹒０２％，主板成交１３６０﹒２億元。恒生中國企業指數報７１８９，跌１９７
點或２﹒６８％。恒生科技指數報４４６４，跌１６９點或３﹒６５％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３７６﹒８元，跌８﹒２元或２﹒１３％，成交９５﹒９３億元
；美團收報１６４﹒１元，跌８﹒７元或５﹒０３％，成交７０﹒９９億元；阿里巴巴－ＳＷ收
報１０３﹒２元，跌２﹒９元或２﹒７３％，成交５４﹒５５億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
阿里健康（００２４１）收跌７﹒１８％，報６﹒３３元，該股成交約９８６４萬股，涉資
６﹒２９億元，盤中高見６﹒６６元，最低見６﹒２３元；舜宇光學科技（０２３８２）跌
６﹒８６％，收報１０４﹒５元；碧桂園服務（０６０９８）跌６﹒１３％，收報１７﹒７６元
；信義光能（００９６８）跌４﹒９４％，收報９﹒６２元；小米（０１８１０）收跌４﹒９％
，報１２﹒８２元；中國宏橋（０１３７８）跌４﹒５％，收報８﹒４８元。（ｋｙ）
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