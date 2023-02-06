《每周華語－黃溢華》晶片產業的前世今生

《每周華語》今年南北半球各地╱各國地出現極端天氣。工業革命提升生產力，而衍生甚多

新產業及企業。其中物理學的發展，由不可能的理論產生很多全新企業╱產業，其中真空管╱

ＩＣ╱晶片改變了全世界及不同的商品╱產業。



由Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ到初階晶片，到今天的多類型功能的晶片，科研╱科技不斷往前推

動。百年前收音機的真空管，由原子粒取代，二戰之後，收音機由「大」變「細」，今天更為細

小：因為晶片生產更微型。現代晶片功能驚人，無晶片，無商品，而真空管差不多不再存在，不

同的科研結果加入了晶片，因而大量產業都受惠。上天、下深海，各種工商產品都須要晶片。往

太空，甚而小朋友的玩具、電動車、家用產品都有晶片。



晶片設計╱生產自１９７０年代至今，已無處不在。設計晶片重要，生產晶片也重要。

１００多年前的量子力學，由不可能的理論，發展到有真正的用途。事實上，晶片產業極為重要

，相信會有更多晶片出現，百花齊放之下，晶片在更為微型化之下，會有更大的功能。



美國的晶片股板塊，已有半世紀之久。Ｍｏｔｏｒｏｌａ、Ｉｎｔｅｌ及ＡＭＤ、高通等等

，都是投資者知道的大企業。晶片產業近１０多年已起了巨大的變化。不只更為微細，重要的是

有全新的功能，例如Ａ﹒Ｉ﹒ 、Ｆｕｚｚｙ Ｌｏｇｉｃ的功能與晶片設計結合。無晶片，無

智能電話。而量子力學以外，與多新學科配合，不斷有不同本質╱功能的晶片推出巿場。



當然，軍用晶片巿場巨大。無人機、無人車晶片需求亦日多，正是步入了不可無晶片的年代

。因而生產、量產晶片、建立生產線極為重要。有設計、有科研，有巿場：必須要同步有量產！

可見晶片產業，投入巨大，一有偏差，大如Ｉｎｔｅｌ也自身步入寒冬了。一部手機，其高端晶

片功能巨大，而那怕是基本日常產品，也需要大量基本功能的晶片。



大量產業須要多功能晶片：生產極為重要。今天國力水平分析，也要加入晶片產業的產能。

量子力學已由「幻想」事情成為事實，１９８０年代，１９９０年代的「ＰＣ」，「ＣＰＵ」成

為歷史，當年的私人電腦大幅提升生產力。其核心正是在強勁的「ＣＰＵ」。可見由基本科學到

巿場產品，再到量產乃重要的產業鏈。高通也好，「ＡＲＭ」也好，Ａｐｐｌｅ的晶片也好，正

是晶片巨大的角力。



極端氣候，由人類的產業╱活動引致。科研╱科技能否「救」「地球村」？晶片極重要，但

運作產生大量熱能！亦使地球更熱。因而「ＣＯ２」之外，不少科研╱科技自身亦不利未來地球

的「生存」。今天少不了「ｓｅｒｖｅｒ」，但產生大量熱能，因電停不了，無電無現代產業及

２４小時的生活╱生產模式。晶片產業能否「救」地球？電力生產？養牛豬羊亦產生大量「

ＣＯ２」！晶片也無能為力呢！《資深市場人士 黃溢華》



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