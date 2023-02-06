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06/02/2023 14:10

《股語有云－古添力》金山軟件候低買入，博翻一番唔難達到

　　《股語有云》金山軟件（０３８８８）主要從事研究及開發遊戲，以及提供網絡遊戲、手機
遊戲及休閒遊戲服務；以及設計、研究、開發及銷售推廣ＷＰＳ　Ｏｆｆｉｃｅ辦公軟件產品及
服務等。
　　金山軟件截至２０２２年９月３０日止第三季度業績轉盈為虧，錄得股東應佔虧損
６０﹒５５億人仔，每股虧損４﹒４４元人仔，主要由於對金山雲的投資計提減值撥備稅後淨額
５８﹒３７億人仔所致。２０２１年同期則錄得盈利５﹒６５億人仔。
　　期內，整體毛利上升１８﹒１％至１４﹒６６億人仔，毛利率下跌２﹒４個百分點至
７９﹒８％；於２０２２年９月３０日，集團之現金及現金等價物為１２２﹒５１億人仔，可換
股債券為２５﹒８７億人仔，資產負債率為２３％。
　　另外，金山軟件期內收益１８﹒３７億人仔，按年增近２２％，當中來自辦公軟件及服務業
務的收益為１０﹒０５億人仔，按年增長２５％；來自網絡遊戲及其他業務的收益為８﹒３２億
人仔，按年增長１８％。
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾１﹒０５億元淨流入金山軟件，過
去一個月有逾１﹒９３億元淨流入，過去三個月更有逾７﹒８２億元淨流入。
　
＊大市弱勢，金山軟件陪跌＊
　
　　技術走勢方面，日線圖顯示，該股今日創出近日新高３３﹒１５銀後整固，９日ＲＳＩ回落
，現處６９水平，１０天線、２０天線、５０天線及１００天線整齊向上排列。
　　周線圖顯示，１０周線短期內有望升越２５０周線，另外，２０周線短期內有望升越５０周
線，９周ＲＳＩ現處７３水平。由於今日大市弱勢明顯，實在係拜美國以空對空導彈擊落中國氣
球所賜。
　　添力認為，金山軟件今日陪跌，實屬非戰之罪，投資者可於２０天線（現約２９﹒６元）至
１０天線（現約３０﹒２３元）之間買入，首站目標為去年１月高位３９銀，升越此關可挑戰
２０２１年５月高位６０銀，再上以２０２１年２月高位７９銀為最終獲利目標，跌穿１００天
線約２５銀止蝕。　《古添力》（本欄逢周一、三刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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