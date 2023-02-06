《樓市點評－汪敦敬》我近年的投資體驗

《樓市點評》一年的修例風波加上三年以上的疫情下，投資上有甚麼體驗？我想分享一下我

的體驗，而事實上網上亦有一些網友對我的投資有熱情的探討（一笑），與其在錯誤的資料和數

據下被解讀，不如我公開當中的投資關鍵！



我在市區及購物區買入核心舖，是因為這兩年市道的調整給了我之前沒有的投資機會，所以

我的投資邏輯和處境也與我的老前輩不同，在核心鋪的範疇我只是後輩，和一般商舖高手「無得

比」！



我買核心商舖的原因有兩個，一是看好香港前景和金融中心地位，我認為香港始終都會回復

正常的！其次，買一間商舖往往是超過２０年的投資計劃，一時的零售業慘淡不應該影響其投資

的可觀性！



我想說２０２１年我以８３８０萬買入的漢口道４４號漢威大廈地下Ｂ號鋪位！這是個很令

人滿意的投資，它是個「小巷單邊」，在漢口道近海防道的位置，而漢口道是有分陰陽街的，我

們這個舖位是處於較多人流和較闊的那一邊，行人路闊了一倍，自然對商舖有利。我幸運地很快

就得到知名麵包連鎖店承租，並成為了年輕人打卡點，光顧的客戶長期排長龍下，較闊門面及較

闊的行人路，令租客可以安排到排隊專線！原來租客亦鍾情於漢口道沿途都有種小樹木，配合到

租客麵包店的優雅氣息。我欣賞租客的有為，頭兩年是給予租客一個較好的租金，我認為是一個

雙贏的局面，我也找到穩定租客可以陪伴我渡過香港最艱辛的這兩年！



而價值高的租客亦可以令到我舖位優越價值可以繼續保持。而回報率甚麼水平叫高和低當然

重要，但更加重要的是其升值率，近期漢口道對面有一間餅店的鋪位賣出了，我見到報紙報導是

地下約１０００呎，閣樓約８００呎成交８３００萬，對我購入的單邊小巷舖約１４００呎（建

築面積）來說是一個好消息。配合最近的一次估價是大概１億１千萬元，最近這個成交正好印證

了這個價格，這個升值在逆市中算是一個不錯的回報。



另一個可分享的核心舖投資是銅鑼灣波斯富街８３號波斯富大廈地下Ｍ號舖，同樣我都享受

到在逆市裏面能率先有租客承租。如果以買一些最靚的龍頭舖來說，我認為我買入時間是最合適

的，雖然後來市場上很多吉舖出現，但問題是頂級好的舖其實不多，反而我之後買不到。當然在

復常之下，我認為舖位今年的租金升幅是相當秀麗的，新租約的收租回報也會大升，買舖位對我

來說，是能掌握到一些正常市道掌握不到的機會。《祥益地產總裁 汪敦敬》



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