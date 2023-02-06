《鍾之日記》流浪氣球帶風向，魚缸心煩摔一跤

《鍾之日記》２月６日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



一顆「流浪氣球」竟能撬動地球，擾亂中美關係。日前美國發現來自中國的一個氣球飛行器

飛越美國領空，被指侵犯他國主權，美國國務卿布林肯更因此推遲訪華行程。日前美國不顧中方

反對，在大西洋上空擊落氣球並回收殘骸，中方堅稱有關氣球是作氣象觀測用途的民用無人飛艇

，因不可控力誤入美國領空。

氣球事件擾動國際大勢，再加上美國就業數據意外強勁支持美聯儲加息決定，港股錄得三連

跌，早市尾段跌幅擴大至逾５００點低見２１０８５，進一步拋離２０天線，全日收報

２１２２２，跌４３８點或跌２﹒０２％，６７隻恒指成分股當中只有５隻報升。全日主板成交

１３６０﹒２億元。



＊陸股通流出，Ａ股連跌兩日＊



中美關係持續惡劣，北上資金連續第二日流出，滬深股市亦是連續第二日下跌，滬綜指收跌

０﹒７６％，報３２３８﹒７點，深成指跌１﹒１８％，創業板指挫１﹒４％。陸股通繼上周五

（３日）單日淨流出４２﹒４６億元人民幣，時隔１７個交易日之後重見流出，而今日再淨流出

５﹒４３億元人民幣。兩市全日成交８７４７億元人民幣，按日減少４﹒４％。

中國外交部副部長謝鋒５日就美方武力襲擊中國民用無人飛艇向美國駐華使館負責人提出嚴

正交涉，強調美方執意對即將離開美領空的民用飛艇濫用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際法

精神和國際慣例。



＊商湯股價逆市升，受ＣｈａｔＧＰＴ帶挈＊



在一聲「你好，香港」之後，香港行政長官李家超率團出訪中東說好香港故事，其於沙地阿

拉伯首都利雅德舉行的投資論壇上，兩地簽訂多項協議。李家超表示，香港與沙地阿拉伯的合作

正進入新階段，兩地政府正討論多項合作協議，涵蓋促進投資和保護、法律、文化交流與合作，

目前兩地政府已同意就雙邊投資促進和保護協定展開正式談判，促進雙邊投資流動，亦開始就促

進直接投資合作的諒解備忘錄進行談判。

其中一個參與方港交所（００３８８），其與沙特證券交易所簽署合作備忘錄（ＭＯＵ），

兩地交易所潛在合作範疇包括ＥＳＧ領域如碳信用額（Ｃａｒｂｏｎ ｃｒｅｄｉｔ）、ＥＴＦ

互掛、人員交流等，但目前仍處於非常初期階段。合作消息未帶動港交所股價，反在外圍因素下

急跌，全日挫４﹒２％，報３３７﹒６元。

至於商湯科技（０００２０）與文旅賽事管理公司Ｓｅｌａ簽署合作備忘錄，為當地大型娛

樂活動利雅得季提供創新的人工智能解決方案。商湯股價今日大升６﹒４％，報３元，不過股價

上升料與合作消息關係不大，市場正在炒作ＣｈａｔＧＰＴ概念，語言學習的嶄新應用讓這些人

工智能科技公司看到了更多想像空間。



＊行業危機未解決，內房股受壓＊



國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發表報告指，中國的房地產市場正面臨尚未解決的危機，建議

政府需要採取更多行動來支持該行業。或因ＩＭＦ的看法或影響市場對中國房地產的預期，

ＩＭＦ執行董事會中國代表張正鑫及ＩＭＦ政策顧問白雪飛竟聯合發布聲明反駁ＩＭＦ，中國房

地產市場整體運行平穩，目前並不處於「危機」之中，並表示「誇大市場中存在的困難並非合適

之舉。」

另外，交銀國際發出研究報告表示，受春節假期影響，１月份百強開發商銷售額環比下降

４７％，預計２月份的銷售將在低基數的情況下有所改善，但實質性的復甦仍有待購房者信心的

恢復。

內房股表現受壓，旭輝控股集團（００８８４）挫５﹒４％，碧桂園（０２００７）跌

３﹒６％，雅居樂（０３３８３）跌３﹒３％，華潤萬象生活（０１２０９）跌３﹒３％，龍湖

（００９６０）跌２﹒４％，綠城（０３９００）跌２﹒４％，中海外（００６８８）跌

２﹒２％，潤地（０１１０９）跌逾２％。

萬科企業（０２２０２）公布，１月份，實現合同銷售金額２８６﹒３億元人民幣，按年減

少１９﹒６％；合同銷售面積１６７﹒３萬平方米，減少２０﹒６％。萬科全日跌４﹒１％，報

１５﹒０４元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

