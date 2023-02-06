【大國博弈】高通稱美商務部新政策不影響其對華為供貨

《經濟通通訊社６日專訊》高通技術許可和全球事務總裁Ａｌｅｘ Ｒｏｇｅｒｓ在在財報

電話會議上表示，美國商務部最近做出的變化對高通來說仍然未知，認為這些新變化不會對華為

供貨產生任何重大影響。

Ａｌｅｘ Ｒｏｇｅｒｓ表示，高通已經獲得了美國商務部頒發的關於向華為供應４Ｇ和其

他（包括Ｗｉ－Ｆｉ）技術的晶片組的許可，這些許可證是美國商務部在確認相關許可不會對國

家安全構成任何威脅之後頒發。許可證將持續數年時間，因此在這些許可證的範圍內看不到任何

影響。

早前媒體報道，美國政府擬進一步切斷中國電訊設備商華為在美國的供應鏈，包括禁止英特

爾（Ｉｎｔｅｌ）和高通（Ｑｕａｌｃｏｍｍ）向華為供貨。報道指，美國商務部已經通知一些

企業，將不再發放向華為出口商品的許可證，意味著將全面禁止向華為出售美國技術。



＊華為將發布「超融合＋」戰略＊



華為官方宣布將於２月８日舉行華為兔年首個發布會。此次發布會由華為數據存儲產品線召

開，將重磅發布「超融合＋」戰略及鯤鵬超融合、藍鯨應用商城、超融合軟體及配套工具等系列

新品。

華為公司副總裁、計算存儲產品線總裁周躍峰表示，華為將圍繞生態、體驗、商業三方面，

對產品全面升級，真正幫夥伴造好、用好超融合，共同推動產業繁榮發展。（ｄｗ）



