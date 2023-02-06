《海納智見－荀玉根》關注地緣政治對能源價格的擾動

《海納智見》俄烏衝突持續正為全球能源市場帶來較大的不確定性。２０２３年２月５日起

歐盟針對俄羅斯成品油的禁運令將生效。這一方案的實施可能進一步加大原油市場的波動性，可

能推升油價。同時俄羅斯也針對一些國家對俄羅斯進口石油限價簽署反制令，或將推升油價。而

俄烏戰爭帶來石油的供應緊缺問題，以及通脹回落為美國油價帶來顯著上行壓力，目前美國汽油

價格已經連續四周上漲，截止１月３０日美國石油零售價３﹒５９美元╱加侖，較一個月前上漲

０﹒３９美元╱加侖。能源供應鏈的瓶頸問題依然存在，原油漲價可能尚未完全體現在汽油漲價

幅度上，同時未來可能加劇的供需問題將進一步提高油價上漲概率，進而為全球通脹帶來新的壓

力。２月仍需緊密關注各國披露的ＣＰＩ等通脹相關數據，並持續關注大宗商品價格的走勢。



美國經濟衰退的風險也是當前市場關注的重點，高利率及高通脹為美國未來經濟走向帶來諸

多不確定性。當前美國經濟呈現一定韌性，１月３０日ＩＭＦ最新報告預測２０２３年美國經濟

增速為１﹒４％，較去年１０月預測的１％有所上調。然而，美國近期披露２０２２Ｑ４

ＧＤＰ年化增速２﹒９％，低於Ｑ３ ３﹒２％；２０２２Ｑ４美國個人消費支出折年環比增

２﹒１％，２０２１年以來增速始終維持在低位；美國私人住宅投資２０２２Ｑ４折年環比下降

２６﹒７％，２０２２年以來下滑幅度顯著擴大。此外，當前美聯儲仍堅持在通脹達到２％之前

不會降息，若通脹居高不下，美聯儲也將大概率維持甚至再度提高利率水準，這也可能造成美聯

儲對經濟衰退的反應滯後，加劇衰退風險。因此，關注美國２月ＰＭＩ和個人消費支出等經濟數

據，以追蹤其消費景氣度和整體經濟運行表現，及時調整對經濟衰退風險的預期。



２０２３年２月２７日世界移動通訊大會（ＭＷＣ）將於巴賽隆拿舉辦，是全球最大的移動

通訊領域展覽，今年參會企業包括聯想、華為、Ｄｅｌｌ、索尼等知名企業。本屆ＭＷＣ將圍繞

５Ｇ、開放網絡、數字化、金融科技、ＶＲ等前沿科技，結合當下全球數字化、網絡安全等熱點

話題，對相關新興技術進行探索並展望應用前景，是本次展會一大亮點。當前國際形勢變化紛雜

，科技戰略布局重要性日益突出，率先推進數字經濟發展已成為各國競爭焦點。在中國數字經濟

已成為重塑經濟增長的重要抓手，也與加快建設現代化產業體系的目標相契合，發展數字經濟具

有舉足輕重的戰略意義。因此，今年２月的ＭＷＣ大會也格外值得關注，跟隨本次展會主題，了

解最新技術、產品的推出及應用趨勢，關注ＶＲ、５Ｇ、數字化等前沿投資機會。



風險提示：美聯儲加息幅度超預期，國內經濟復甦不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

