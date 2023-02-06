【人行操作】人行１５００億逆回購利率持平，今淨回籠３７３０億

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，今日進行的１５００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平２％。今日有５２３０億元７天期逆回購到期，當日實現淨回籠
３７３０億元。
公開市場本周共有１２３８０億元７天期逆回購到期，周一到周五分別到期５２３０億、
４７１０億、１５５０億、６６０億、２３０億元。（ｃｔ）
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