【大國博弈】中國外交部：拉丁美洲上空氣球同屬中國民用無人飛艇

《經濟通通訊社６日專訊》在美國領土上空飄浮多日的中國高空「氣球」，上周六（４日）

下午遭美軍導彈擊落，不過在哥斯達黎加及哥倫比亞等拉丁美洲國家近日亦發現類似氣球的蹤跡

。中國外交部今日在例行記者會上確認，在拉丁美洲上空漂浮的氣球屬於中國的民用無人飛艇，

作氣象觀測用途，因氣候原因嚴重偏離航道，誤入南美及加勒比地區。被問到中方會否有其他無

人飛艇失控飄走，中國外交部稱不了解其他情況，亦有記者提問涉事無人飛艇是來自哪家公司，

外交部亦稱沒有可以提供的消息。

中國外交部又重申，美軍擊落的氣球是中國民用無人飛艇，其失控進入美國領空完全是意外

偶發事件。中方稱收到美方通報後，已經立即核查並第一時間向美方作出反饋，明確要求美方以

冷靜、專業、克制的方式妥善處理該意外事件。外交部強調，今次事件完全是意外偶發事件，但

考驗的是美方對穩定和改善中美關係的誠意以及處理危機的方式，美方不顧中方的立場和要求，

執意動用武力擊落中方民用飛艇，是「明顯反應過度」，美方應當同中方相向而行，妥善管控分

歧，避免誤解誤判，破壞彼此互信。



＊氣象局長遭免職和氣球風波是否有關，外交部：沒相關信息＊



另外，中國氣象局局長莊國泰日前遭國務院免職，有記者問及事件是否和氣球風波有關，外

交部稱沒有這方面的信息。

中國外交部副部長謝鋒此前就美方武力襲擊中國民用無人飛艇向美國駐華使館負責人提出嚴

正交涉，強調美方執意對即將離開美領空的民用飛艇濫用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際法

精神和國際慣例。（ｅｙ）





