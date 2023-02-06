【數據前瞻】中金料１月新增貸款４﹒８萬億創歷史新高

《經濟通通訊社６日專訊》中金公司最新發布研報指出，銀行項目儲備充足，無需擔憂１２

月超預期的信貸「透支」，預計１月信貸投放規模可能達到４﹒８萬億元（人民幣．下同），創

單月歷史新高，或明顯高於市場預期，同比多增０﹒８萬億元。報告指，盡管信貸需求復甦可能

並非一帆風順，「強政策」和「弱需求」的博弈可能仍將演繹，預計２０２３年年中能夠見到信

貸需求實質拐點。

中金預計１月貸款餘額同比增速１１﹒３％，相比上月上行０﹒２個百分點，又預計國有大

行投放情況較好，中小銀行投放也實現小幅同比多增；預計對公貸款多增、個貸投放仍較弱。預

計１月新增社融約６﹒０萬億元，略低於２０２２年１月的６﹒２萬億元；社融存量同比增速

９﹒４％，較上個月下降０﹒２個百分點；結構上看，人民幣貸款、表外融資同比多增，企業債

券、政府債券、股票融資同比少增。



＊預計一季度開門紅延續，全年貸款多增＊



中金預計２０２３年疫情影響減弱、需求企穩的環境下信貸投放能夠相比去年更為穩健。一

季度開門紅能夠保持較強水平，實現同比多增。全年來看，預計２０２３年新增貸款和社融規模

分別達到２２﹒６萬億元及３３﹒５萬億元，分別同比多增１﹒３萬億元及２﹒５萬億元；預計

２０２３年信貸結構相比２０２２年有所改善，基建、普惠小微、綠色貸款、製造業等領域佔比

超過８０％，房地產貸款佔比低於１０％。



＊穩增長對抗弱需求格局仍繼續＊



關注信貸需求實質性改善拐點。盡管１月信貸投放較強，但預計２０２３年「穩增長」政策

和「弱需求」的博弈仍將繼續，主要由於房地產、民間投資等領域信貸需求可能仍然偏弱。建議

關注以下信號來判斷信貸需求實質性拐點，從而動態調整對社融和信貸的預期：１）房地產市場

銷售和拿地情況；２）基建項目是否繼續加碼；３）居民消費需求恢復情況；４）民企投資需求

等等。（ｄｗ）

