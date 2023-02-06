《融天納地－溫天納》從地方兩會透視國策布局

《融天納地》自年初開始，地方兩會陸續召開，各地就穩經濟、高質量發展等問題作出部署

，積極推動第一季度開門紅和全年經濟運行整體好轉的務實、進取態度。觀察兩會布局，今年各

地政府工作集中在六大關鍵：



關鍵一、促進消費：在新發展形勢下，內需備受重視。參考內地報告，遼寧、吉林、江蘇、

重慶等地區均將擴大內需放在了今年政府工作重點的第一條。上海市也在「新年第一會」中著重

部署了提信心、擴需求的相關工作安排。整體而言，工作主要分兩個層次，首先在城市打造商業

熱點，如打造地區主題品牌購物節、打造城市商圈。其次則是推動消費下沉至鄉縣，並增強配套

物流體系建設規劃。



關鍵二、促進投資：促進投資屬落實穩增長工作的重要工具。浙江、重慶、遼寧等地已將促

進投資放在今年經濟工作首要位置。雲南、福建與吉林更在新年後即時召開了專題會議，部署重

大項目推進與營商環境建設工作。整體而言，地方政府在促投資方面的措施主要解決項目來源、

資金來源及項目經營三要素，具體包括儲備重大項目、發揮財政的引導作用、改善營商環境等方

面。



關鍵三、強化產業：產業升級屬今年地方經濟工作的重點之一，為實現高質量發展的必要條

件。各地主要通過升級舊產業、布局新產業及推動生產性服務業發展來促進地區產業升級。



關鍵四、擴大開放：政府持續推動基礎設施「硬聯通」和規則標準「軟聯通」，提升貿易便

利化，結合地方區位條件，打造具備地方特色的貿易政策對接解決方案。同時，持續改善營商環

境，建立負面清單，大力推動招商引資。



關鍵五、防範風險：政府既要守住系統性金融風險底線，同時亦需要落實科學疫情防控、提

升公共治安水平。今年，各地方政府重點關注政府債務風險，有１７個地區均提及有效防範、以

及需要處理好地方政府債務的問題。



關鍵六、惠普民生：政府將多渠道促進就業創業，同時從教育、醫療、文化等多角度讓人民

群眾在民生領域中得到更多實則實惠。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

