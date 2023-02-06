《師傅教路－黃瑋傑》新意網擁亞洲第一連接能力，致力擴數據容量

《師傅教路》新意網（０１６８６）主要提供數據中心、設施管理、網上應用及增值服務，

系統之安裝及保養服務。集團是香港最大的數據中心服務商，同時擁有亞洲第一的連接能力。集

團將ＭＥＧＡ－ｉ的高效能網絡連接能力擴展到其他高端數據中心，包括ＭＥＧＡ

Ｇａｔｅｗａｙ、ＭＥＧＡ ＩＤＣ、ＭＥＧＡ Ｐｌｕｓ和ＭＥＧＡ Ｔｗｏ，形成ＭＥＧＡ

Ｃａｍｐｕｓ。ＭＥＧＡ Ｃａｍｐｕｓ內的數據中心通過專用的暗光纖和約１５０００個交

叉連接形成互聯，加上坐落於園區內的海底光纖網絡接點，以強大的網絡連接能力，為用戶提供

多雲平台直連和雲間互聯服務。



＊料容量需求持續強勁，已制定增長計劃應對＊



ＭＥＧＡ－ｉ作為亞洲領先的網絡連接樞紐，匯集多間主要全球及地區互聯網公司、電訊公

司及雲端服務供應商，預期「超大規模」容量的需求持續強勁。集團已制定一個非常強勁的增長

計劃，以滿足不斷增長的容量需求。ＭＥＧＡ Ｆａｎｌｉｎｇ是集團在２０２１年７月宣布的

第８個數據中心，並已於２０２２年６月開始營運。集團利用輕資產模式，實現了不到１２個月

的短上市周期。集團於荃灣的新用地項目ＭＥＧＡ Ｇａｔｅｗａｙ已於２０２２年下半年投入

營運，其目標是成為集團的下一個網絡連接樞紐，並與ＭＥＧＡ－ｉ相輔相成。集團位於將軍澳

的旗艦新用地項目ＭＥＧＡ ＩＤＣ建於專設用地，不受適用於附近工業邨的數據中心的任何轉

租限制，預計將成為本港擁有最大電力容量的單一數據中心。ＭＥＧＡ ＩＤＣ第一期樓面面積

約５０００００平方呎，以２０２３年上半年開幕為目標；第二期樓面面積約７０００００平方

呎，目標在２０２６年開業。



＊數據中心樓面面積將倍增，擬建海纜登陸站＊



該等項目完成後，集團在香港的數據中心的總樓面面積將由現時的１５０萬平方呎（包括

ＭＥＧＡ Ｆａｎｌｉｎｇ）擴充至近３００萬平方呎；電力容量將由目前的８０兆瓦（包括

ＭＥＧＡ Ｆａｎｌｉｎｇ）增加至超過２８０兆瓦，以滿足客戶不斷增長的需求。集團亦成功

投得位於舂坎角的一幅用地，以發展供國際海底電纜使用的第二個登陸站。此登陸站將與集團去

年推出的首個登陸站「ＨＫＩＳ－１」相輔相成，多家地區及國際海纜營運商已表達強烈興趣。

在數據中心組合加入海纜登陸站後，將可進一步鞏固集團作為亞洲領先網絡連接樞紐的地位。建

議買入價４﹒７５元，目標５﹒２５元，止蝕位４﹒５元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒

有持有上述股票）



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