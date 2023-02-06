《缸邊隨筆－石鏡泉》假的真不了

《缸邊隨筆》上周三（１日），美國公布其勞動力成本下跌，市場認為美國工資增長放緩，

通脹可緩，美儲局加息步伐可緩，以致減息，故市升。但上周五（３日）美國非農職位增長逾

５０萬個，較市場預期的增１８萬個為多，市場認為美儲局加息仍續，市又跌，市道如此波動，

怎投資？



筆者方法是，有懷疑便退出，美國重要數據公布前，亦退出。因為美國官方數據有造假之嫌

。揸上，揸落之權在人手，何必伸條頸去俾人斬。



筆者在前周五「午市閒談」中，全綫清貨。主要就是不知美政府怎樣「造假」美國勞動力成

本。其時市場有分析，美政府會將美勞動力成本的佔比調低，好使美工資增長放緩時，有利降低

ＣＰＩ增幅，這便可以為美儲局放緩加息，以致減息鋪路。



結果，真如是，市場為之歡呼，市升，但對於這個被動了手腳的所謂「利好」，真是假可成

真？對這點，稍後談。



上周五又屆公布美非農就業數據，按正路言，美Ｎ間企業裁員，美又有大風雪阻了戶外工程

，非農職位增長能如市場預期的１８萬個，已屬不錯，揭盅卻是增逾５０萬個，不單市場譁然，

連三藩市聯邦儲備銀行行長戴利（Ｍａｒｙ Ｄａｌｙ）也嘩！美儲局主席鮑威爾亦謂加息，高

息仍續。



對這個使人人都「嘩」的勁職位增長，筆者仍持懷疑。自去年９月起，筆者已多次引用美國

一些分析，認為美國職位增長有造假，２０２２年１２月６日就有文指出一個奇異現象是每當大

選前（包括美國會選舉）都是當年由３月起，當權政府公布的非農職位增長，都是高於市場預測

，如斯巧合，能不使人懷疑是當權政府對就業數據做手腳，以拉選票？至於可以如何造假，請看

１２月６日《美就業數據造假？》文。



今次，為撑美儲局加息，就業數據再假，不為奇。市場今次再被殺戮，是君在夢中而矣！



筆者是否以小人之心度美國君子之腹？不見得，因為連費城美儲局也有研究指出美政府公布

的職位增長，有誇大。詳見筆者２０２２年１２月１９日，《美儲局內訌，鮑威爾必鴿》文。鮑

威爾今時仍謂加息有理，但咁多理，就加夠０﹒５厘、０﹒７５厘吖，何必口硬手軟，只加

０﹒２５厘？



美儲局續加息，或持續於此息口水平，會帶來甚麼？衰退。



２０２３年１月１０日，美儲局公布２０２２年１１月信用卡信貸增２７９﹒６億美元，至

４﹒８兆美元。這個增幅是較市場預期的增２５０億元為高，信用卡信貸增多，合乎情理：



１。不少領失業救濟者，已領到逾期再無得領；２。信用卡利率去年急升，不少人還不上款

，只能欠、欠、欠，故信用卡信貸便增。



高信用卡欠債及高信用卡利息是會拖冧消費，而當美國內消費是撑起逾七成的美經濟時，美

國內消費冧，美國必陷衰退，問題只在衰幾多，有關這點，後續。



近月，市場常被美公布的數據玩死，因為今天數據好，明天數據差，把舵不定的投資者，易

被左一巴右一巴，賺了的蝕回去，蝕了的更蝕多層，怎好？這時便要記住紅書仔的一句：



大海航行靠舵手



舵手要在迷霧中看清方向，警惕海上的海市蜃樓，堅信假的真不了，真的假不了。



美政府數據易造假，不要輕信。



銀行界的信用卡欠款額，不易造假可以信。當美國內信用卡消費是關係到美國經濟盛衰時，

就不能不重視之。華爾街有不信美儲局者，就真金白銀賭美儲局今年要減息，稍後談。



至於閣下是信美儲局還是這個與美儲局對著幹的華爾街客，由你。

《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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