【通關復常】今日起香港與內地全面通關，各口岸重開

《經濟通通訊社６日專訊》香港與內地今日起全面通關，各岸包括關閉三年的羅湖口岸亦重

開，不設人數限制，而且無須預約。若北上前７天無外遊，出入境時毋須出示核酸檢測陰性證明

。港鐵（０００６６）東鐵線往羅湖站列車今日重開，市民稱坐鐵路北上較方便，亦有免稅店職

員期望生意會有增長。



＊羅湖口岸過關到深圳只須約十分鐘＊



羅湖口岸早上六時半開放，至午夜十二時。至於首次開放的蓮塘╱香園圍口岸，開放時間是

朝７晚１０。羅湖口岸重開前有過百人提前在離境大堂閘口等候，排隊過關。記者經羅湖口岸過

關到深圳，整個過程用了大約１０分鐘，期間需要出示入境內地的健康申報二維碼，過程暢順。

往羅湖站的首班港鐵列車在５時３５分，由沙田開出，有不少市民上車，指全面通關不用預

約配額，不用花錢做核酸檢測更方便，會更頻繁往來兩地。有長者指，取消各種過關限制後，時

隔３年再參加內地旅行團，到佛山遊玩。有市民指羅湖口岸近市中心，疫情前一直在羅湖過關，

認為較其他口岸方便。



＊皇崗口岸凌晨零時重開＊



今早有港鐵職員在羅湖站出入口向市民派發酒精搓手液及口罩，亦有職員協助市民填寫健康

申報表。旅發局向入境旅客派發「你好，香港！」紀念品。不少跨境學童經羅湖口岸過關，稱羅

湖口岸較方便。

皇崗口岸午夜重開 皇崗口岸於午夜１２時率先重開。過百名市民深夜起於落馬洲皇巴站等

候，頭班車爆滿，皇巴加開班次疏導。而在旺角的直通巴車站亦有多名旅客排隊等候。（ｃｌ）

