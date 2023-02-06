【初選案】初選案開審，伍健偉及林景楠今認罪

《經濟通通訊社６日專訊》民主派４７人涉嫌組織及參與「３５＋初選」，被控以《港區國

安法》下的「串謀顛覆國家政權」罪。高等法院今早借用西九龍裁判法院審理案件，由３名國安

法指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡審理。其中１６人包括林卓廷、梁國雄等否認控罪，原不認

罪的前元朗區議員伍健偉，及阿布泰國生活百貨創辦人林景楠今日正式認罪。伍健偉答辯時稱「

我顛覆極權國家政權未成功，承認控罪。法官指示兩人毋須出席餘下聆訊。

涉案３１人計劃認罪，１６人打算否認控罪，將分拆兩案處理，認罪被告須留待案件審結後

才判刑。認罪被告黃之鋒、吳敏兒、毛孟靜、岑敖暉、袁嘉蔚、馮達浚今日到庭旁聽。

１６名不認罪的被告分別為：吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲

、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明，當中４人還

柙逾７００天。

控罪指，各被告在２０２０年７月１日至２０２１年１月７日，即《國安法》頒布實施翌日

至他們被捕當天，串謀顛覆國家政權。控罪提及各被告宣揚、進行或參與謀劃，旨在濫用他們在

當選立法會議員後的職權，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能，包括在取得立法會大多數議席

後，不論利弊全數否決港府提出的財政預算或公共開支，逼使行政長官解散立法會，癱瘓政府運

作。（ｃｌ）（ｚｚ）

