【新冠感染】本港新增２９１宗陽性核酸檢測個案，多５名患者亡

《經濟通通訊社６日專訊》衞生防護中心在網頁公布，單日新增化驗所陽性核酸檢測個案

２９１宗，但列明不代表全港確診個案，自１月３０日起計共３２４９宗。另外，與新冠病毒有

關的死亡個案增加５宗。（ｃｌ）





