【外圍經濟】德國有工會號召郵政員工罷工，要求加薪１５％

《經濟通通訊社６日專訊》德國一個工會號召德國郵政的員工在周一（６日）及周二（７日

）舉行罷工，以增加在周三（８日）舉行談判時的籌碼。預料罷工將影響信件和包裹中心的運作

以及投遞服務。

工會要求郵政員工加薪１５％，學徒則每月加薪２００歐元，以減低通脹飆升對生活成本的

影響。德國郵政發言人表示，他們將在周三的談判中向員工作出提議，現在進行罷工是不必要的

。（ｒｃ）

