【外圍經濟】雨宮正佳若出任日本央行行長對日圓料構成壓力

《經濟通通訊社６日專訊》分析師認為，若雨宮正佳最終出任日本央行行長，將利好債券，

並壓制日圓。

分析師表示，如果雨宮一如《日經》的報道即將接任，外國投資者可能需要改變他們對政策

調整的預期，因為他可能延續央行超寬鬆貨幣政策。

此外，分析認為是次《日經》的報道將利好美元兌日圓。（ｒｃ）

